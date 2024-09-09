對民眾黨和柯文哲送暖？ 藍營議員：黨中央沒定調「挺柯」

北市議員鍾小平說，黨中央沒有定調要挺柯。（資料照）

2024/09/09 19:54

〔記者林承鴻／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案遭收押禁見，民眾黨立委張啓楷點名感謝國民黨主席朱立倫及多名立委站出來幫民眾黨發聲，但白營8日晚間的集會，藍營只有馬英九基金會執行長蕭旭岑出席聲援柯文哲，他今（9）日說朱立倫已經宣示要對民眾黨跟柯文哲送暖，指這是黨的基本態度，但國民黨議員均表示黨中央並沒有定調要「挺柯」。

議員鍾小平說，黨中央沒有定調要挺柯，民眾黨支持度和社會評價越來越低，現在貿然跟民眾黨合，到時候如果有新的證據出來，難道要跟他分手嗎？到時候又被罵很現實。鍾小平指一切都是動態的變動，要看一下，不要那麼早就水乳交融，會出事。

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議員曾獻瑩也說，在黨團沒有接收到要挺柯的指令，唯一有收到的是黨中央給的建議回應方向，例如避免說太多煽動性的話造成社會對立、有幾分證據說幾分話等，他認為是相當中性的建議。

議員詹為元則說，只有看到國民黨立委針對檢調在辦案過程洩漏消息這點聲援，基本上沒有人為柯文哲疑似圖利這件事講話，他認為這條線切得滿清楚的，更說如果藍營立委挺柯，那民眾黨集會應該就會到場，但實際上並沒有立委現身。

鍾小平認為現在跟民眾黨立法院黨團總召黃國昌合作就好了，不管是結合的「合」，還是和氣的「和」，最重要的就是法案投票，共同認為要通過的法案就合作，他指出，民眾黨至少有吳春城、張啓楷、林國成、麥玉珍等5票牢牢掌控在黃國昌身上，「你不跟他談要跟誰談」？

詹為元表示，黃國昌也說未來藍白在立院的合作是價值及理念的結合，而民眾黨也有法案要通過，就回到各個法案決定要不要合作。至於個別藍營人士挺柯的言論，可能是個人跟民眾黨的交情比較好或對案子有另外掌握，僅代表他個人。

曾獻瑩說，國民黨在立法院是比較弱勢的多數，需要跟民眾黨合作，才有可能通過議案，或對民進黨產生多數決的力量，合作關係比較明顯而清楚，可以理解立院黨團跟民眾黨的友好合作關係。他說議員的職責就是監督市政，不管誰做市長都要善盡自己的職責，勿枉勿縱，該怎麼樣就怎麼樣，大家都滿用力在監督，會想辦法調查清楚。

記者也詢問擔任台北市議會京華城容積違失案專案調查小組召集人的議員游淑慧的看法，她拒絕針對相關議題受訪。

馬英九基金會執行長蕭旭岑8日出席民眾黨集會聲援柯文哲，他9日說國民黨黨主席朱立倫已經宣示要對民眾黨跟柯文哲送暖，這是黨的基本態度。（馬英九基金會提供）

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