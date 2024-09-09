天龍國房價驚人！4000萬南部百坪透天 只換台北20坪大廈

某網友發文說，好奇自己南部的4000萬百坪透天賣掉，能在台北買什麼，一查卻嚇壞。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/09/09 21:47

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕房價逐年上漲，年輕族群想在北部買房可謂難如登天。近日某網友發文說，好奇自己南部的4000萬百坪透天賣掉，能在台北買什麼，一查卻發現差不多的價格，台北只有20幾坪大小甚至不含車位，文章一出，有網友回覆「現在房子貴成這樣，公寓都能成為豪宅」。

近日一名網友在Dcard發文分享，前陣子花4000萬在南部買一戶社區透天，室內可用坪數有120坪，並且位在市區，走路就可達上班的地方。而他某一日無聊好奇「有一天我厭倦南部生活，把房子賣掉到台北可以買什麼」，一查竟直接嚇到。

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原PO貼出幾戶在台北市區成交的案例並說，這些房子也不是豪宅竟都要價4000萬以上，而且扣完公設都只剩10幾坪，更誇張的是，車位不僅要額外買，還要2、300萬。最後他透露「換算室內實坪，單價1坪超過260萬一堆人買，甚至還有人願意花這麼多錢買單身公寓，台北有錢人真多」。

文章一出，許多網友紛紛留言「現在房子貴成這樣，豪宅已經不是大家印象中的樣子了，小時候覺得豪宅應該像城堡那樣金碧輝煌，從來沒想過公寓能成為豪宅」、「本來台北就不適合社會底層的人居住」、「我在苗栗頭份，有地方喊1坪60萬起了⋯這偏僻地方什麼鬼價格」。

也有網友嘆「看到北部很多首購族買鳥籠房就覺得很心酸，頭期好不容易存到，但通常室內空間很搞笑或是屋齡很老，後來想想同樣的錢回南部住舒服多了，強烈建議北漂賺夠後回中南部自己創業，省得給炒房的薛」。

原PO貼出查詢到的台北房屋，並說這些房屋扣完公設都只剩10幾坪，甚至還沒有車位。（圖擷取自Dcard）

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