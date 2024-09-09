他自帶空瓶「狂裝好市多飲料」 被起底反嗆︰這叫消費者權益！

美式賣場好市多（Costco）。（資料照）

2024/09/09 20:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）不僅商品種類多元，熟食區也受到許多人喜愛。不過有民眾發文指出，近日前往好市多購物時，親眼目睹一名男子買了內用飲料後，竟將飲料倒入自備的寶特瓶中，即便被工作人員提醒仍繼續裝，貼文一出，立即掀起譁然；對此，本尊現身反嗆網友譴責，毫不認為自己行為有錯，還稱這是「消費者權益」。

一名女網友今（9）日凌晨在《Dcard》以「Costco飲料小偷」為標題發文，她在本月6日一早前往好市多，並看到一名目測20歲上下的男子，在買了一杯內用飲料後，開始前往吧檯區不斷裝飲料。原PO透露，男子所在的桌子下方放滿一堆自備瓶子，就在他狂裝至少6瓶飲料後，引起工作人員注意，對方立即上前提醒，然而男子完全不理會並繼續裝。

請繼續往下閱讀...

面對這種貪小便宜的行徑，原PO忍不住痛批，「真的這麼缺錢缺到想喝可樂成這樣嗎？在好市多偷飲料，被抓了還繼續裝，何必？好荒唐。」該文一出，瞬間掀起網友熱烈討論，更有人網友挖出當事男子的社群媒體帳號，並看到男子得知自己做的事情被大批網友譴責後，立即在自己的臉書發文理直氣壯反嗆。

男子在貼文指出，「首先林北消費了就是消費了，沒有明文規定不能一直一直裝飲料吧，就像我買網路吃到飽，我一天用25小時也是我家的事，什麼叫沒有公德心，這個是消費者權益」，不僅如此，他還在文中強調，「我說真的，你開放buffet也開放外帶，又怕別人取用，這是他家的問題，這是他們台灣好市多的問題。」

此事在網上掀起軒然大波，不少氣憤網友紛紛留言撻伐男子的貪心舉動，「奧客從來不覺得自己奧」、「沒看過這麼不要臉的人」、「無法理解貪小便宜的人的心態」、「完全不覺得自己有錯，這價值觀？」、「就是這種人害我們不能洋蔥加到爆」、「每個離譜規定背後都有一個更離譜的故事」、「就已規定禁用其他容器了，看不懂中文嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法