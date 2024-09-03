批柯規彭隨抗告無恥 簡舒培：公務員快把USB找出來別背黑鍋

彭振聲不服提出抗告，理由也跟柯文哲一樣「非相關專業」。（資料照）

2024/09/03 23:30

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京華城案彭振聲涉貪不服被押 律師遞狀提抗告

〔記者何玉華／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，前台北市長、民眾黨主席柯文哲主張非都委會人員、亦無相關專業，獲法官認同裁定無保請回；被羈押禁見的副市長彭振聲不服提抗告，委由律師何勖愷向遞狀。何勖愷受訪時說，彭振聲是工程相關專業，與都市計畫有相當的差距。對此，民進黨籍台北市議員簡舒培說，「柯規彭隨」不只無能還無恥！市長、副市長一人一句「我不知道」，要基層公務員倒霉背鍋？

何勖愷被媒體問到彭振聲曾主張對都市計畫不熟悉一事時說，依相關經歷，彭振聲是工程相關背景，應該與都市計畫有相當距離；彭振聲沒有推卸責任，熟悉的事項也就是原本所知的事項。

簡舒培晚間發文說，柯文哲用自認無能跳針喊「我不知道」，讓法官採信他無都市計畫專業、非都委會與會人員而無保請回，用「我不知道」的爛理由過關，恐怕未來若有行政官員涉案，通通都會仿效這一招。現在彭振聲也要採用這個策略，主張專業是工程相關，不懂都市計畫容積率，只是因職務來當都委會主席，想循柯文哲的「我就爛」模式脫身。

簡舒培說，「柯規彭隨」當司法無賴，最倒霉的就是真正具有相關專業、經過考試到市府上班的公務員，在職時，事情沒做好，被副市長、市長電到飛天；根據市長指示辦事，出事了，市長、副市長一口一個「非相關專業」就想卸責，所有公務員們把自己的USB找出來，用事實真相讓該負責任的人負起責任，絕不能無端背黑鍋。

台北市議員簡舒培呼籲公務員用事實真相讓該負責任的人負起責任，絕不能無端背黑鍋。（記者何玉華攝）

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