為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

洪健益替邵琇珮抱屈 要前都發局長黃景茂講實話「有沒有交待」

民進黨台北市議員洪健益。（資料照）

民進黨台北市議員洪健益。（資料照）

2024/09/03 22:50

〔記者林承鴻／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲今（3）日上午受訪時，替被列京華城案共犯的都委會執行祕書邵琇珮「講公道話」，他說「公文有這麼多人簽字，最後不可以把責任推給某一個人」。民進黨台北市議員洪健益說，柯文哲表面上替邵琇珮說話，言下之意是「不能只讓柯文哲我一個人承擔」，更透露都發局內部對邵琇珮被各方打為關鍵共犯一事都「炸鍋」，洪健益認為邵是聽命行事，要時任都發局長黃景茂出來說實話，講清楚他有沒有交待邵琇珮。

柯文哲上午說「公文有那麼多人簽字，最後不可以把責任推給某一個人，哪有這樣？那個公文上面有多少人簽字」？這番話被民眾批評又在自打嘴巴，柯2015年曾說，有蓋章的人一定要看過公文，「誰蓋章誰負責，落實責任政治」，如今看來相當諷刺。

洪健益說，柯文哲替邵琇珮說公道話其實是在害她，好像邵琇珮關係跟柯文哲特別好一樣，邵琇珮當時只是一個小小的總工，上頭還有主任秘書、副局長、局長，再上去也還有副秘書長、秘書長、副市長，種種指控對一個基層公務員來講有失公允。

洪健益指出，邵琇珮是從都發局都市規劃科科長升上去的，而都市規劃科主管都委會和都市計劃審議等業務，當時該科某部分也是總工的業務。洪健益說2020年10月12日由邵琇珮主持的專家學者諮詢會議，邵琇珮最後也並非拍板定案的那個人，會議記錄寫「本案相關容積獎勵項目與額度仍須依本市都委會審議決定」，即最終仍須經都委會審議通過。

洪健益認為，邵琇珮受到上級壓力奉命行事的可能性比較大，他質疑，局長帶回來的案件難道下面的人敢不做嗎？再強調京華城高額容積准不准，決定權在都委會而非邵琇珮。洪健益說，局長交待下屬幫忙京華城想想辦法，想出來的辦法可能有機會可以爭取，但方案同意與否，是前副市長彭振聲召開的都委會決議的。

邵琇珮當時為何會獨排眾議讓京華城案繼續通關，洪健益要時任都發局長黃景茂出來說實話，講清楚他有沒有交待邵琇珮，不然邵琇珮怎麼敢那麼做，洪健益再舉邵琇珮上頭還有其他長官，他們若覺得不行就應該擋掉了，整件事就是柯文哲交辦後，都發局長、副局長都沒有意見，再交辦邵琇珮去做好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
京華城容積違失案》黃景茂：聽命行事 柯市長交辦送都委會審議
2024/05/25 05:30

京華城容積違失案》黃景茂：聽命行事 柯市長交辦送都委會審議
柯文哲替邵琇珮說話 鄭運鵬：無保請回後的典型馬後炮
2024/09/03 11:07

柯文哲替邵琇珮說話 鄭運鵬：無保請回後的典型馬後炮
impression

宏碁前進IFA！概念筆電雙拼新玩法 首款遊戲掌機AI添助力
京華城案》台北市都委會執秘邵琇珮涉圖利 限制出境出海、住居
2024/09/03 07:04

京華城案》台北市都委會執秘邵琇珮涉圖利 限制出境出海、住居
京華城案》柯文哲幫邵琇珮講「公道話」：公文很多人簽字
2024/09/03 10:44

京華城案》柯文哲幫邵琇珮講「公道話」：公文很多人簽字
impression

星展everyday威士御璽卡 筆筆消費享回饋
北市議會專案小組調查︰京華城容積案 柯交辦才送都委會
2024/06/04 05:30

北市議會專案小組調查︰京華城容積案 柯交辦才送都委會
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播