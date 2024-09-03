洪健益替邵琇珮抱屈 要前都發局長黃景茂講實話「有沒有交待」

民進黨台北市議員洪健益。（資料照）

2024/09/03 22:50

〔記者林承鴻／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲今（3）日上午受訪時，替被列京華城案共犯的都委會執行祕書邵琇珮「講公道話」，他說「公文有這麼多人簽字，最後不可以把責任推給某一個人」。民進黨台北市議員洪健益說，柯文哲表面上替邵琇珮說話，言下之意是「不能只讓柯文哲我一個人承擔」，更透露都發局內部對邵琇珮被各方打為關鍵共犯一事都「炸鍋」，洪健益認為邵是聽命行事，要時任都發局長黃景茂出來說實話，講清楚他有沒有交待邵琇珮。

柯文哲上午說「公文有那麼多人簽字，最後不可以把責任推給某一個人，哪有這樣？那個公文上面有多少人簽字」？這番話被民眾批評又在自打嘴巴，柯2015年曾說，有蓋章的人一定要看過公文，「誰蓋章誰負責，落實責任政治」，如今看來相當諷刺。

洪健益說，柯文哲替邵琇珮說公道話其實是在害她，好像邵琇珮關係跟柯文哲特別好一樣，邵琇珮當時只是一個小小的總工，上頭還有主任秘書、副局長、局長，再上去也還有副秘書長、秘書長、副市長，種種指控對一個基層公務員來講有失公允。

洪健益指出，邵琇珮是從都發局都市規劃科科長升上去的，而都市規劃科主管都委會和都市計劃審議等業務，當時該科某部分也是總工的業務。洪健益說2020年10月12日由邵琇珮主持的專家學者諮詢會議，邵琇珮最後也並非拍板定案的那個人，會議記錄寫「本案相關容積獎勵項目與額度仍須依本市都委會審議決定」，即最終仍須經都委會審議通過。

洪健益認為，邵琇珮受到上級壓力奉命行事的可能性比較大，他質疑，局長帶回來的案件難道下面的人敢不做嗎？再強調京華城高額容積准不准，決定權在都委會而非邵琇珮。洪健益說，局長交待下屬幫忙京華城想想辦法，想出來的辦法可能有機會可以爭取，但方案同意與否，是前副市長彭振聲召開的都委會決議的。

邵琇珮當時為何會獨排眾議讓京華城案繼續通關，洪健益要時任都發局長黃景茂出來說實話，講清楚他有沒有交待邵琇珮，不然邵琇珮怎麼敢那麼做，洪健益再舉邵琇珮上頭還有其他長官，他們若覺得不行就應該擋掉了，整件事就是柯文哲交辦後，都發局長、副局長都沒有意見，再交辦邵琇珮去做好。

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