傳彭振聲想比照柯文哲「我就爛」模式脫身 簡舒培：無能又無恥！

簡舒培怒轟柯文哲與彭振聲「不只無能還無恥」！（資料照）

2024/09/03 23:10

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦京華城容積弊案，2日遭羈押禁見的北市前副市長彭振聲，今（3日）已透過律師遞狀提出抗告，傳彭也要學前市長柯文哲強調自身沒有相關專業，盼高院撤銷裁定。對此，民進黨北市議員簡舒培怒轟柯文哲與彭振聲「不只無能還無恥！」

今傳出彭振聲想比照柯文哲說詞提出抗告，主張京華城提高容積率，為北市府都發局呈報都委會討論，時任都委會執行祕書邵琇珮對都市計畫與容積率相關法令嫻熟，因此都委會開會時，本身也無都市計畫相關專業的彭振聲尊重邵琇珮專業意見，絕對沒有主導議事強行通過違法決議。

對此，簡舒培今晚在臉書發文怒批，「這2人不只無能還無恥！柯文哲用自認無能跳針喊『我不知道』，讓法官採信他無都市計畫專業、非都委會與會人員而無保請回，讓全台人民看傻眼，如果當了8年市長、號稱每天7點半上班、議會質詢過、公文蓋章過，市長柯文哲都還能用『我不知道』這樣的爛理由過關，恐怕未來若有行政官員涉案，也通通都會仿效這一招。」

簡舒培說，「果不其然，現在彭振聲也要採用這個策略，提抗告主張自己主要專業是工程相關，不懂都市計畫容積率，只是因職務來當這個都委會主席而已，希望能循柯文哲的『我就爛』模式脫身。面對司法調查，柯文哲不是想著如何提出論述，告訴檢方『我有理』，而是煽動民粹、鬥臭檢調，再展現一波無賴本色，問什麼都不知道、不明瞭、不想要，跟政治獻金案一樣，一切都是they的錯。」

簡舒培表示，「如今『柯歸彭隨』，彭振聲也準備學柯文哲當司法無賴，但最倒霉的就是真正具有相關專業、經過考試到市府上班的公務員，不僅在職時要面對上級長官的壓力，事情沒做好還得被副市長、市長電到飛天；根據市長指示辦事，現在出事了，市長、副市長一口一個『非相關專業』就想卸責，讓最基層的都發局公務員來扛刑責。」

最後簡舒培呼籲，「市長無能，市民買單已經夠倒霉了！市長無恥，公務員絕不能無端背黑鍋，請所有公務員們把自己的USB找出來，用事實真相，讓該負責任的人負起責任！」

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