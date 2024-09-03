彰化縣破袋檢查垃圾減少近2成 環境部建議各縣市跟進

彰化縣7月起加嚴執行垃圾破袋檢查，統計每人每日垃圾產生量較去年同期約減少近兩成。（資料照）

2024/09/03 18:41

〔記者陳嘉怡／台北報導〕面對每日不斷增加的垃圾量，彰化縣7月起加嚴執行垃圾破袋檢查，統計每人每日垃圾產生量較去年同期約減少近兩成。環境部說，加強垃圾強制分類可減少資源回收物進到垃圾車，呼籲各縣市跟進加嚴並落實破袋稽查。

彰化縣7月開始加嚴垃圾分類的收運標準，只要1袋垃圾中含有12件以上應回收廢棄物或30％以上的生熟廚餘，或50％以上不可燃或可再利用廢棄物，將整車退運並記點8點，列為加強落地檢查對象。

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各地方環保局學習彰化縣成功經驗，加強垃圾強制分類宣導及執行破袋稽查，以重新喚起民眾垃圾分類回收的環保意識，並呼籲民眾一起源頭減量，做好分類和回收，抑制垃圾量持續成長。

環境部說，每年需要焚化處理的垃圾達470萬噸，部分無法立即焚化的垃圾，需送到掩埋場處理；若依照彰化縣的經驗，落實垃圾分類，一年可降到376萬噸以下。

環境部建議，各縣市環保局可學習彰化縣，加強垃圾強制分類宣導及執行破袋稽查，減少垃圾產生量，避免不可燃不適燃垃圾或資源回收物進入焚化廠或掩埋場，降低火災風險，提高環保設施處理效能。環境部也提醒，如未依規定落實垃圾分類且經勸導未改善者，可處1200元以上、6000元以下罰鍰。

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