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北市前都委曾光宗多次反對京華城容積案 北檢傳喚作證訊後請回

台北地檢署今傳喚北市前都委曾光宗（右）出庭作證。（記者陳彩玲攝）

台北地檢署今傳喚北市前都委曾光宗（右）出庭作證。（記者陳彩玲攝）

2024/09/03 18:18

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署持續追查京華城弊案，今按原計劃以證人身分，傳喚北市前都委曾光宗，他曾多次反對京華城容積案，下午廉政官將他移送北檢複訊，庭訊近3小時結束，訊後請回。

台灣建築學會理事長、中原大學建築系特聘教授曾光宗今晨於臉書發文表示，2017年1月1日至2020年12月31日，他受聘擔任都委會委員，依據會議記錄，都委會與京華城有關的會議約共10次，他在任期內共召開過5次，其中出席4次、請假1次。

曾光宗指出，他出席的4次會議中，除初次因不熟悉沒有表達意見外，後續3次因已了解京華城的提案理由與內容不合法，且極為不合理，因此基於專業判斷，均提出「反對」意見，但2021年9月9日都委會第783次會議通過京華城容積獎勵20%時，他已不是委員，無法了解該次的審議過程。

不過，曾光宗仍想分享個人看法，他說，此案前後歷經6年審議，「政治人物」不應該以「不知道」而一語帶過，都發局要有基本的專業立場與判斷，不應將不合法的個案直接送入都委會，陷委員於不義，且有卸責之嫌。此外，容積獎勵屬於公共財，為全體市民所共有，此種公共利益須有效保護，不應隨意地送給民間財團。

曾光宗吐露心聲，容積獎勵原本為一立意良善的機制，但由於其背後牽涉了非常多的利益，因此包含京華城案的所有爭議，均因此機制而起。其實不僅僅台北市，包含其他縣市目前對於容積獎勵都有過於浮濫之問題，甚至產生種種弊端。

曾光宗說，有關京華城案，目前媒體大多聚焦在政治人物身上，但他個人認為京華城案對於民眾而言，是一個非常好的「公民教育」機會，藉此可以重新檢視政治人物、主管機關、及民間財團，這對建立公民社會應有極大的教育意義。

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