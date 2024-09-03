陳智菡嗆沒算出「840％」 苗博雅諷「高薪小偷」洗腦小草逢迎拍馬

台北市議員苗博雅2021年11月11日市政總質詢，示警前台北市長柯文哲京華城高額容積率的影片，廣為流傳。（截圖自質詢影片）

2024/09/03 18:10

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議員苗博雅2021年11月11日市政總質詢，示警前台北市長柯文哲京華城高額容積率的影片，打臉柯文哲說他直到今年3、4月間才知道京華城容積率840%的說法；民眾黨立院民眾黨團主任陳智菡今（3）日說，苗博雅當時沒有算出840%這數字；苗博雅回擊說，她精準命中檢察官和法官認定違法的20%，柯文哲身邊剩下不會解決問題，只會咬提出問題的人，難怪被輔佐到什麼都不知道。

陳智菡接受網路節目專訪說苗博雅的質詢「沒算出840%」，苗博雅在臉書貼文回應，「如果戰狼識字的話」，要看清楚法院裁定的新聞稿「就系爭20%之容積獎勵，其客觀上確有違法之情形」、「本案關鍵在於：被告是否明知都委會將以形成違法決議之方式圖利京華城，或被告是否明知系爭20%之容積獎勵係屬違法。」她的質詢明確提出「20%自創容積獎勵沒有法律依據」，精準命中現在檢察官和法院認定違法的20%，猜題準確率是百分之百，以補習班的角度是完全命中考題。

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苗博雅嘲諷地提到，陳智菡現在怪她沒告訴出題的大範圍，「妳肚子餓是不是要我餵妳才知道要吃飯啊？」她只是一個議員，早就精準命中問題點提出警告，被怪、被攻擊；柯文哲是市長，違法決議蓋了章，卻什麼都不知道，被當寶貝，拍拍哄哄。還有人說支持柯文哲是因為他清廉，不是期待他有能力。那她比柯文哲清廉且還知道京華城容積有問題，來當市長也不會比柯文哲差，小草怎麼不支持?

苗博雅說，戰狼洗腦小草，把講真話的人當敵人，身邊剩下只會逢迎拍馬、沒料的高薪小偷，整天不會解決問題，只會咬提出問題的人。難怪被輔佐到一本爛帳，什麼都不知道。這才是柯文哲從不可一世，淪為不信任度69%的根本原因。

影片約13:13秒處開始

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