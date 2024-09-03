京華城案彭振聲涉貪不服被押 律師遞狀提抗告

前台北市副市長彭振聲涉貪拒絕被押，今由律師何勖愷遞狀提抗告。（資料照）

2024/09/03 19:24

首次上稿 17:35

更新時間 19:24（新增北院回應）

〔記者溫于德／台北報導〕台北市前副市長彭振聲，因涉入京華城容積弊案，週一凌晨3時遭台北地院裁定羈押禁見。彭不服，決定提起抗告，由律師何勖愷於今日下午近5時許前來法院替他遞狀。北院晚間7時14分表示，已將彭振聲的抗告狀，連同北檢對柯文哲的抗告狀，一併轉呈高等法院。

何勖愷表示，律師團隊今天第一關心的還是彭振聲的身體狀況，因為彭在被羈押前就因身體不適保外就醫（應為戒護就醫），因此仍希望彭能好好休息，以保持身體健康為第一要務。

何勖愷說，律師團隊收到羈押裁定時，已立刻著手抗告，由律師李岳洋主筆撰寫，李並與另名律師負責研究實務見解，目標是為了在最短時間內，提出最充分的理由向法院說明彭為何沒有羈押原因與羈押必要，其餘部分因全案尚由檢方偵查中，不方便進一步說明。

面對媒體詢問彭振聲曾主張對於都市計畫並不熟悉一事，何勖愷說，依相關經歷，彭副市長是工程相關背景，應該與都市計畫有相當距離；至於彭是否會跟柯文哲一樣推卸責任？何說其實沒有推卸責任，熟悉的事項也就是彭原本所知的事項。

北院法官之所會羈押禁見彭振聲，是考量全案所涉圖利與賄賂金額龐大，而彭與同案已被收押的國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京兩人均否認犯行，加上另名被告北市都委會執行秘書邵琇珮當時尚未到案，為防串證、滅證，決定命彭羈押禁見。

律師何勖愷替涉賄被羈押禁見的彭振聲遞抗告狀。（記者溫于德攝）

律師何勖愷手持抗告狀準備遞狀。（記者溫于德攝）

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