遭監察院糾正未保障實習生 教育部：要求學校強化措施

遭監院糾正未保障實習生，教育部今說明會要求學校強化安全及保障措施。（記者林曉雲攝）

2024/09/03 17:10

〔記者林曉雲／台北報導〕新北產業園區一家烘焙工廠去年5月發生越南籍女學生於實習工廠發生意外慘死，監察院今（3）日糾正教育部，指教育部迄今未完成實習教育法立法，也無法有效管理、篩選校外實習機構，暫行評量措施也無法真實反映實習機構守法及安全現況，明顯無法保障實習生權益及生命安全。教育部說明，以現行辦法要求學校強化實習生權益保障，並強化實習場所安全。

新北產業園區某烘焙工廠去年5月17日晚間發生越南籍黎明技術學院女學生發生工安意外，遭2公尺高層架推車重壓頭部慘死，該學生是教育部「新南向產學合作國際專班」學生，由學校安排至工廠校外實習，同時受僱於工廠工讀，本案發生於「工讀」時間。監委王幼玲及王美玉調查發現，教育部自2017年4月起研擬「專科以上學校校外實習教育法草案」，迄未完成立法，雖稱已採取相關措施保障實習生權益，但學校對實習機構篩選幾無門檻和要求。

教育部說明，為強化實習生權益保障，教育部訂有「專科以上學校產學合作實施辦法」，明定學校應設立學生校外實習委員會，負責執行及督導實習機構評估任務，並依「技術及職業教育法」定期辦理實習課程績效評量，監督各校辦理校外實習機構機制。

此外，教育部說，為強化實習場所安全，教育部今年5月3日函知各大專校院，重申實習前應確實派員至實習機構進行實地評估，其中針對實習場所安全性應進行「個別評估」，且透過勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」及「重大職業災害公開網」查詢系統，檢視實習機構的合法性和安全性，並須經學生校外實習委員會確認，以確保學生的實習安全。

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