永和小草男墜樓亡 民眾黨：黨員曾遭言語霸凌、網路公審

831聲援柯文哲活動的主辦聲明稿指出，關於媒體報導的新北市永和區男子墜樓身亡事件，經查證，確認身份為民眾黨主席柯文哲長期支持者黃姓男子。（記者李文馨翻攝）

2024/09/03 16:59

〔記者李文馨／台北報導〕新北市永和區2日晚間發生一起墜樓身亡事件，民眾黨發言人吳怡萱今（3日）受訪證實死者為民眾黨支持者，民眾黨也透過聲明強調，柯文哲受司法不公對待之時，黨員亦挺身參加北檢前的聲援活動，卻在參與公民行動時，遭受言語霸凌，甚至將畫面放上網遭公審，民眾黨予以嚴厲譴責。

831聲援柯文哲活動的主辦聲明稿指出，關於媒體報導的新北市永和區男子墜樓身亡事件，經查證，確認身份為民眾黨主席柯文哲長期支持者黃姓男子。聲明指出，當時有癲癇病史的黃男突然病發，由於現場立刻採取緊急救護，並派員陪同至醫院就醫，待情況穩定後，主辦單位與黃男確認身體無礙後讓其返家休養。

聲明表示，雖然身體無礙，但黃男的發病情形卻在網路上遭到特定政治傾向之粉專的影片留言霸凌，當中不少極盡嘲諷。且活動途中黃男與該粉專直播主一度發生衝突，更讓他飽受抨擊。目前並未得知今日憾事與霸凌之關聯，請勿過多聯想。但也提醒，身為自由民主的台灣人，沒有任何一個人應遭受此等對待，不應使用肢體暴力，網路留言更應謹言。

吳怡萱下午受訪表示，早上看到新聞就積極透過各方管道了解，後來發現他就是當天出席活動的小草，這位小草長期出席、參與民眾黨活動及相關課程。她說，非常遺憾看到這樣事情，但至於到底是因為什麼原因輕生，可能還要進一步瞭解。

民眾黨隨後透過聲明表示，黃姓黨員積極參與本黨事務，對社會議題表達深切的關懷，柯文哲受司法不公對待之時，亦挺身參加北檢前的聲援活動。如今聽聞憾事，台灣民眾黨表達哀痛，並會協助家屬完成後續事宜。

民眾黨表示，該黨員在參與公民行動時，遭受言語霸凌，甚至將畫面放上網遭公審，予以嚴厲譴責，對於網路霸凌，我們絕不姑息。同時，也要呼籲支持者，改革的路很漫長，缺一不可，請大家照顧好自己，一起為更好的台灣並肩努力。

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