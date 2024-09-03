退將臧幼俠參加促統活動聽中國國歌 陸委會：可剝奪月退俸並追回

國民黨黃復興黨部主委臧幼俠。（資料照，記者林正堃攝）

2024/09/03 16:33

〔記者吳哲宇／台北報導〕國民黨黃復興黨部今年雖已被整併裁撤，但近期又傳出爭議，前黨部主委臧幼俠上月不僅赴香港參加促統活動，活動演唱中國國歌時他也起立聆聽未迴避。對此，陸委會說，「中國和平統一促進會」係中共以促統為目標成立之政治性團體，本案將由行為人所屬之原服務機關依法查證，若情節屬實，主管機關將依法辦理。

陸委會說明，曾任我國少將以上人員，若違反兩岸條例第9條之3第1項規定，參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為，依第91條第6項規定，得由原服務機關（國防部）視個案情形，停止領受月退休給與百分之五十至百分之百；情節重大者，得剝奪其月退休給與；已支領者，並應追回之。其無月退休給與者，得處新臺幣200萬元以上1千萬元以下罰鍰。

媒體報導，中國和平統一促進會8月20日在香港舉辦「全球華僑華人促進中國和平統一大會（2024．中國香港）」，號召全球逾50個國家和地區近180個統促會組織和華人代表共千餘人出席，國內指標的統派團體及人士，包括新黨主席吳成典、孫文學校總校長張亞中等都出席。國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠，以及陸官專修班校友會理事長蔣成龍等退役軍官，也受邀出席。

根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，「曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。」

同法也明定所謂「妨害國家尊嚴行為」樣態，包括「向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。」此條款源於退役中將吳斯懷於2016年與31名退將赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在現場齊唱〈義勇軍進行曲〉時站立致敬，引起外界批評，因此也被稱為「吳斯懷條款」。

據了解，若臧幼俠違法屬實，依規定得由原服務機關視情節，自其行為時起，停止領受5年月退給與，最低5成、最高全部；若情節重大，得剝奪其月退給與，已支領者也需追回，他9萬多元的月退俸恐遭剝奪。

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