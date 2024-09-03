北檢赴北所就訊彭振聲、沈慶京 下班前對柯文哲無保請回提抗告

檢察官今天前往台北看守所就訊在押的前台北市副市長彭振聲（右）、威京集團主席沈慶京，下班前將對柯文哲（左）無保請回提抗告。（資料照，本報合成）

2024/09/03 16:10

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，8月31日聲押前台北市長、民眾黨主席柯文哲遭駁回。對此，台北地檢署不服，將於下班前提出抗告；另檢察官今天也前往台北看守所就訊在押的前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京。

據了解，檢察官到北所就訊案例極為少見，92年3月中旬，當時偵查興票案的北檢主任檢察官林邦樑為查明前總統李登輝有無授權宋楚瑜開立「秘書長專戶」，前往鴻禧山莊就訊李登輝，為就訊的知名案例之一。

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從過去案例看，「就訊」的偵查方式，通常是禮遇當事人的身分特殊、安全考量才為之，特別是有無「必要性」占舉足輕重因素，因此，司法實務上，檢警就訊當事人案例不多，通常是針對重大司法案件，對象為第一家庭或現任高層官員。

刑事訴訟法第177條「就訊證人」規定，凡是證人有無法親自出庭應訊的理由，檢方審酌後認為合情、合理，均可選擇「適當處所」就地訊問，並不限證人住所；實務上，就訊不限證人，被告對象也適用。

威京集團主席沈慶京裁定收押，隨後搭上囚車，移送台北看守所。（資料照）

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