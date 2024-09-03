台版柬埔寨案 無期徒刑首腦杜承哲等4人否認虐死求和解

高等法院今開庭審理「台版柬埔寨」凌虐3死案，被重判無期徒刑的首腦杜承哲（左二，橘衣）、洪俊杰（左三）、薛隆廷（左四）和王昱傑（左五）等4人均戴手銬、腳鐐出庭，否認凌虐致死，請求與被害人和解，訊後還押。（記者楊國文攝）

2024/09/03 15:43

〔記者楊國文／台北報導〕「台版柬埔寨」求職詐騙案涉拘行拘禁61人，有3人遭凌虐慘死，犯罪所得近4億元，一審依私行拘禁致死等罪，重判首腦「藍道」杜承哲、3位重要成員薛隆廷、洪俊杰和王昱傑等4人均無期徒刑，高等法院今開庭，在押的杜承哲4人均否認涉將3位被害死者私行拘禁致死罪嫌，一審判刑過重，且表達和死者家屬和解意願；不過，死者林男的律師當庭指出，林家拒絕和加害人杜承哲等人談和解，訊後杜等4人均還押。

高院今日庭訊時，杜承哲辯稱並無私行拘禁致死的主觀犯意，也無致死故意，無法預見3位被害人致死的結果，對有罪判決全部上訴，希望在高院和黃姓、林姓被害人家屬達成和解，另名被害人黃姓女子部份，已於一審和家屬和解，目前已支付一半的和解金；薛男、洪男和王男亦認為一審判刑過重，也請求高院協助他們和家屬和解。

另外，該集團核心成員綽號「S姐」的傅榆蘭、陳樺韋，一審均被判無期徒刑，上訴後，高等法院今年7月30日仍判傅、陳2人均短期徒刑，其他11名共犯各判刑5年至29年6月徒刑，可上訴三審。

本案源於綽號「藍道」的詐騙集團首腦杜承哲，前年找來傅榆藺、陳樺韋等人組織「車隊」詐騙，透過網路以數萬元不等代價，誘使民眾提供帳戶，卻加以囚禁、凌虐，據調查，共有267人被詐騙，61人被拘禁，3名被害人遭凌虐慘死，詐騙金額達3億9342萬元，被稱為「台版柬埔寨案」。

案發後，杜承哲逃匿而行蹤不明；士林地院審理後，將傅榆藺、陳樺韋等29人判刑後，傅女等被告、檢察官均上訴高院。

高院今年4月12日先針對已認罪，僅爭執一審判刑過重的量刑上訴被告，進行第一波宣判。今年7月30日，高院對傅女、陳樺韋等多名詐騙集團要角涉案部份，進行二波宣判。

另外，杜承哲等被告陸續遭查獲，士院審理認定，杜承哲涉發起犯罪組織、私行拘禁致死罪、非法使人施用3級毒品罪、詐欺取財罪等共329罪，薛隆廷、洪俊杰和王昱傑各犯下私行拘禁致死、詐欺等327罪，將杜等4人均判無期徒刑。檢方和杜等4人均上訴高等法院。

被害人求償部份，士林地院已收到34件求償案，士院3月25日先就2件求償案，判「S姐」傅榆藺等多位核心成員應賠償2被害人1040萬元，可上訴。#

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