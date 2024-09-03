高中職身心調適假上路 北市4指標供學生自我檢核

教育部拍板113學年度起，高中職學生每學期都有3天身心調適假。台北市教育局設計「身心調適假關懷小卡」供學校印製發放，提供學生四個簡單自我檢核項目，評估身心狀況；此外，台北市校務行政系統及酷課APP線上請假系統也同步更新，學生可透過線上完成請假手續，保障隱私。（資料照）

2024/09/03 14:11

〔記者甘孟霖／台北報導〕教育部拍板113學年度起，高中職學生每學期都有3天身心調適假。台北市教育局設計「身心調適假關懷小卡」供學校印製發放，提供學生4個簡單自我檢核項目，評估身心狀況；此外，台北市校務行政系統及酷課APP線上請假系統也同步更新，學生可透過線上完成請假手續，保障隱私。

根據教育部規定，身心調適假每次以「半日」或「全日」為申請單位，申請時不需要檢附相關證明，但學生申請前應先取得家長同意，學校也將定期提供輔導單位掌握學生請假情形，及早追蹤學生身心狀況，同時讓學生察覺自我情緒、自我調適。不過，定期評量期間不可請身心調適假，且請假後就無法全勤。

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教育局表示，112學年度第2學期起，台北市立大學就增設「心理健康假」；高中職部分，大直高中112學年度第2學期參與教育部身心調適假試辦計畫，教育局參考學校試辦經驗製作「身心調適假關懷小卡」，提醒相關請假規則外，還附上簡易自我檢核項目，包含「我感到情緒嚴重低落、疲倦」、「我感到課業壓力過重、喘不過氣」、「我覺得被同儕孤立或排擠，心情低落」、「我對未來感到徬徨，需要重整思緒」等四項，讓學生正視並察覺情緒低落的具體原因。

而配合增設身心健康假，台北市校務行政系統及酷課APP線上請假系統也更新，學生可透過線上完成身心調適假請假手續，保障隱私，也讓家長及學校即時掌握請假狀況，定期追蹤並適時給予學生需要的輔導協助。

教育局補充，學校也可結合北市心理師入校資源等相關管道，提供學生免費心理諮。身心調適假除提供盡早掌握學生身心狀態的機會，更可作為一個啟動的端點，以校園為圓心，為學生導入更多輔導與關懷，守護學生心理健康。

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