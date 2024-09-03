魚果市場改建爭議 林杏兒：中工不用急著提告議員 檢調會調查

台北市議員林杏兒指出，台北市過去20年沒有被減了樓層又蓋回去的工程，魚果市場是唯一的一件。（台北市議員林杏兒提供）

2024/09/03 14:17

〔記者何玉華／台北報導〕台北第一果菜及萬大魚類批發市場（魚果市場）改建工程，被認為是前台北市長柯文哲下顆未爆彈，台北市朝野議員都有人質疑柯文哲減項發包再追加預算，有圖利威京集團旗下的中華工程之嫌；中工針對部分議員的言論提告，國民黨議員林杏兒認為，中工不用急著跳出來提告，後續檢調應該也會約談，與其提告，不如好好解釋清楚，否則會讓問題更複雜。

台北市議會朝野議員不少人關心魚果市場改建案，質疑前台北市長柯文哲圖利中工，而國民黨議員鍾小平、民進黨議員簡舒培的發言，中工認為指控不實，傷及公司商譽及股東權益，將提告訴。

林杏兒表示，5月份已跟議員鍾小平、楊植斗一起前往北檢按鈴告發，主要是針對柯文哲、前副市長彭振聲涉犯《貪污治罪條例》圖利罪嫌；她認為，民意代表監督市政提出質疑很正常，中工應該要好好檢視議員們提出來的問題、疑問，解釋清楚就好，而不是用提告的方式。

林杏兒表示，中工也不用急著跳出來告議員，先好好檢視過去有做過被減了樓層又蓋回去的工程案例嗎？後續檢調應該也會約談；根據她調閱的資料，台北市過去20年沒有這樣的案例，魚果市場是唯一的一件，中工應該好好解釋，提告只會讓問題越來越複雜。

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