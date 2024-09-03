民眾黨團推廢考試院監察院 汪浩：沒見過這麼不要臉政黨

台灣民眾黨立法院黨團第11屆第2會期優先法案記者會，黨團總召黃國昌宣布，民眾黨團將提出修憲案廢除考試院、監察院。（記者陳逸寬攝）

2024/09/03 14:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立法院黨團今（3）日召開記者會宣布第11屆第2會期優先法案。黨團總召黃國昌宣布，民眾黨團將提出修憲案廢除考試院、監察院；對此名嘴汪浩發文痛批，除了共產黨，没見過這麼不要臉的政黨！

黃國昌指出，民眾黨將推動修憲案廢除考監，特別是監察院是廢物院這件事情已經是全民共識，民進黨喊了20、30年到底要不要廢除監察院，應該跟人民說請楚講明白，民眾黨團認為該做的事情會積極推動，立委張啓楷表示，監察院明年編列10億9千萬餘元，「監察院已變成廢物院，對得起台灣人民嗎？」他說，新會期將雙管齊下，第一，提出廢除監察院修憲案，第二，砍掉監察院不必要預算，也就是除了監院基本人事費及財產申報費，其他的預算全砍。

汪浩在臉書PO文表示「除了共產黨，没見過這麼不要臉的政黨！」；政治工作者周軒也酸「民眾黨讚喔，繼續繼續」。網友們看到貼文後紛紛留言「這不是很明顯挾怨報復嗎？」、「好喔，自取滅亡」、「莫名其妙的政黨」、「台灣民主史上史無前例的爛黨」、「利用民主、破壞民主，也是共產黨擅長的伎倆之一」。

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