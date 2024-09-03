民進黨圖卡替北檢發聲急下架 黃國昌：北檢是執行民進黨意志小弟

民眾黨立法院黨團今（3）日召開記者會宣布第11屆第2會期優先法案。（記者陳逸寬攝）

2024/09/03 12:59

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北檢聲押，不過北院判決無保請回，民進黨昨以「民眾黨沒說的真相」為題發出系列圖文，遭疑替干預司法，隨即下架圖文。對此，民眾黨團總召黃國昌今（3日）表示，北檢是執行民進黨意志的小弟，當小弟無法回答問題時，由後面的老大哥幫小弟回答問題。

媒體詢問，民進黨昨發文幫北檢講話，最後卻刪文，是否自知理虧？黃國昌表示，北檢從第一時間清晨違法搜索民眾黨中央黨部，超出搜索票範圍，還公然說謊，北檢到目前為止還未跟台灣社會說清明，結果民進黨竟然急著跳出來幫北檢發言。

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黃國昌認為，記者提問民進黨是否已儼然成為北檢發言人，「這其實不能說是錯，但有點主客倒置」。他說明，事實上民進黨才是主，北檢是執行民進黨意志的小弟，「所以當小弟無法回答問題時，由後面的老大哥民進黨幫北檢小弟回答問題」。

黃國昌呼籲，請民進黨主席賴清德站出來說清楚、講明白，民進黨跟北檢如此水乳交融的結合關係，就是賴清德要推動的司法改革嗎？這是賴主席兼總統送給台灣司法改革的第一份大禮嗎？

黃國昌指出，柯文哲無保請回的裁定，經詳閱台北地方法院的裁定後，也印證民眾黨一開始所說，從搜索到當庭逮捕，根本就沒充足具體事證，整整搞了70個小時、48路大搜索，結果什麼都沒有。

黃國昌質疑，北檢手上什麼證據都沒有，請問北檢到底在幹什麼？刑事偵查程序是可以這樣胡亂拿來踐踏人權用的嗎？呼籲北檢嚴肅說明面對，若北檢無法說明、面對的話，恐怕法務部長鄭銘謙、檢察長王俊力應要面把說清楚講明白。

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