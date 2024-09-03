8中企惡意在台挖角竊密 調查局破獲中共財政部投資公司

調查局查出，8間中企來台非法從事挖角我高科技人才、竊取產業技術。（圖由調查局提供）

2024/09/03 12:52

〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局查出，8間中企來台非法從事挖角我高科技人才、竊取產業技術，其中由中共財政部中小企業發展基金入股投資的上海瀚薪科技公司，透過境外空殼公司將資金引入我國，挖角我國工程師。

涉案的8間中企包括，中國深圳市南方硅谷半導體公司、上海新相微電子公司、南京齊芯半導體公司、中國竹間智能科技（上海）公司、同方公司、成都銳成芯微科技公司、中國北方華創微電子裝備公司、中國上海瀚薪科技公司。

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其中，知名中企中國北方華創微電子裝備公司，連續3年登上中國電子信息競爭力百強，主要客戶為中芯國際集團、長江存儲科技有限責任公司等，是中國半導體國家隊的高端半導體設備製造商，台中市調處查出，該公司分別透過在台辦事處、台資企業在台挖角半導體相關設備工程師。

另新竹縣調查站調查，中國上海瀚薪科技公司接受「中國國家集成電路大基金」的子基金，以及中共財政部中小企業發展基金入股投資，透過境外空殼公司迂迴將資金引入台灣，在台從事第三類半導體功率元件研發並挖角相關工程師，衝擊我國產業競爭力。

新北市調查處則查出，中國同方公司以「假台資、真陸資」手法，在台成立公司，挖角我設計研發團隊近百人，企圖取得相關技術；中國成都銳成芯微科技公司以「假僑外資、真陸資」方式，在台設立辦事處，為規避查緝，要求在台員工將其健保轉投保至工會、公所或依附配偶投保，掩飾在台非法從事業務行為。

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