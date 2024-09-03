為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    教部鼓勵課程連結真實 北市高中生到台東上社會課

    台北市麗山高中地理教師在台東池上大坡國小，解說斷層活動與影響，學生到現場學習更有感。（圖由教育部提供）

    台北市麗山高中地理教師在台東池上大坡國小，解說斷層活動與影響，學生到現場學習更有感。（圖由教育部提供）

    2024/09/03 12:32

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部鼓勵高中推動戶外教育課程，連結真實的生活情境，例如台北市麗山高中把社會課程拉到台東上課，讓學生親自觀察和體會八仙洞長濱文化、花蓮布農族部落生活等，以培養生活探究及實踐力。

    教育部國教署組長黃瀞儀說明，因應108課綱強調素養導向的教育內容，國教署推動「高中優質化輔助方案」，並委請國立台灣師範大學團隊辦理「素養導向課程」研習，協助高中教師設計課程，將課本內容轉化成開放式課程，引導學生學習發問並發現問題，其中「戶外教育課程」為發展方向之一，為了讓學生可將課本的知識融入生活走出戶外，部分教師於課程設計加入不同主題戶外活動，形成戶外教育課程核心概念及內涵。

    台北市立麗山高中結合歷史、地理和公民課，透過戶外教育課程進行統整的實察活動，校方說明，該行程赴台東池上鄉大坡國小，透過教師解說板塊交界帶上的地形特色，導引學生理解自然環境對當地建築與人文活動造成的影響，也到八仙洞踏查長濱文化中人類生活的故事，以及到花蓮卓溪鄉布農族部落，由部落長老帶領學生了解布農族傳統生活，並安排學生採訪夜市店家，讓學生從店家與觀光客的不同面向，更進一步了解花蓮的觀光產業，有助於學生了解人與環境如何共處共存。

    此外，國立潮州高中與屏東女中合辦「與單車有約」，師生一起走出教室用五感體驗、學習、記憶，踏入真實生活的環境，從屏東一路騎單車至貓鼻頭，環著恆春大半島欣賞台灣屋脊最終段，以及南台灣最美路段之一的海景，該路段緊臨阿郎壹古道，呈現原始自然風貌，是全台最美的海岸線，校方表示，在路途中，單車難免發生機械故障，學生需要徒手進行修理的過程，也提升解決問題的能力。

    潮州高中與屏東女中合辦「與單車有約」，師生從屏東一路騎單車至貓鼻頭。（圖由教育部提供）

    潮州高中與屏東女中合辦「與單車有約」，師生從屏東一路騎單車至貓鼻頭。（圖由教育部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播