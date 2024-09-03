教部鼓勵課程連結真實 北市高中生到台東上社會課

台北市麗山高中地理教師在台東池上大坡國小，解說斷層活動與影響，學生到現場學習更有感。（圖由教育部提供）

2024/09/03 12:32

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部鼓勵高中推動戶外教育課程，連結真實的生活情境，例如台北市麗山高中把社會課程拉到台東上課，讓學生親自觀察和體會八仙洞長濱文化、花蓮布農族部落生活等，以培養生活探究及實踐力。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，因應108課綱強調素養導向的教育內容，國教署推動「高中優質化輔助方案」，並委請國立台灣師範大學團隊辦理「素養導向課程」研習，協助高中教師設計課程，將課本內容轉化成開放式課程，引導學生學習發問並發現問題，其中「戶外教育課程」為發展方向之一，為了讓學生可將課本的知識融入生活走出戶外，部分教師於課程設計加入不同主題戶外活動，形成戶外教育課程核心概念及內涵。

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台北市立麗山高中結合歷史、地理和公民課，透過戶外教育課程進行統整的實察活動，校方說明，該行程赴台東池上鄉大坡國小，透過教師解說板塊交界帶上的地形特色，導引學生理解自然環境對當地建築與人文活動造成的影響，也到八仙洞踏查長濱文化中人類生活的故事，以及到花蓮卓溪鄉布農族部落，由部落長老帶領學生了解布農族傳統生活，並安排學生採訪夜市店家，讓學生從店家與觀光客的不同面向，更進一步了解花蓮的觀光產業，有助於學生了解人與環境如何共處共存。

此外，國立潮州高中與屏東女中合辦「與單車有約」，師生一起走出教室用五感體驗、學習、記憶，踏入真實生活的環境，從屏東一路騎單車至貓鼻頭，環著恆春大半島欣賞台灣屋脊最終段，以及南台灣最美路段之一的海景，該路段緊臨阿郎壹古道，呈現原始自然風貌，是全台最美的海岸線，校方表示，在路途中，單車難免發生機械故障，學生需要徒手進行修理的過程，也提升解決問題的能力。

潮州高中與屏東女中合辦「與單車有約」，師生從屏東一路騎單車至貓鼻頭。（圖由教育部提供）

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