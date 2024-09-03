京華城容獎涉不法蓋一半怎麼辦？ 游淑慧提2建議

台北市議員游淑慧說，京華城案接下來是司法檢調和市府的工作，她開始回歸會勘開會日常。（圖擷取自游淑慧臉書）

2024/09/03 12:24

〔記者何玉華／台北報導〕台北地檢署調查京華城容積案聲請羈押前台北市長柯文者雖未獲裁定，但裁定書中也直指該容積決議為不法決議，台北市政府下一步怎麼處理也備受關注，台北市長蔣萬安面對追問都以「事實到哪，辦到哪」回應，表示若起訴判刑確定，就會依照違反都市計畫法來辦理，避談「停工」或「繳代金」；台北市議員游淑慧今天（3日）提出先停工等司法結果、繳交足額保證金繼續施工2個方案建議，至於選哪一種方式，可以聽聽當地民意、尊重在地。

游淑慧指出，監察院1月份已經認定京華城容積給予有重大違失，法院羈押庭裁定書更直接指稱該容積決議為不法決議，京華城容獎不法，幾乎已成定案；決策人員的行政、司法責任就慢慢釐清，但建築物蓋一半，等不到柯文哲道歉，蔣萬安要趕快準備收拾爛攤子。

游淑慧提出2個方案建議，一是先停工，等待司法訴訟結果。好處是可以狀況凍結，一切等法律關係明確。但訴訟曠日費時，又像大巨蛋一樣亂停工，對於地質、現有結構物、當地發展的影響，都要評估。

第二的方案是繳交足額保證金，繼續施工。對於京華城可能不合法取得的樓地板面積先實際估價，由京華城先提供足額代金做為保證金，未來訴訟結果確認後，屬於不合法樓地板面積部份，沒入保證金做為容積代金。

游淑慧說，處理方式可以多聽當地民意，尊重在地。如果未來是以代金解決超額容積部份，可比照抵費地基金概念成立南松山更新開發基金，專款專用在南松山公共建設、更新開發、老舊學校重建、公辦都更之用，作為京華城過度開發，南松山區域環境補償之用，也算是讓京華城真正做出區域回饋。

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