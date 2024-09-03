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    首頁　>　臺北市

    柯文哲請回檢將抗告 前法官分析：改其他法官重新審酌 可能改重金交保或收押

    柯文哲雖獲北院法官朱家毅無保請回，然案件若經高院撤銷發回，北院須依分案規則，改由另外4名強處庭法官輪分羈押庭，法界人士分析屆時可能因見解不同，對柯改裁重金交保或羈押禁見。（資料照）

    柯文哲雖獲北院法官朱家毅無保請回，然案件若經高院撤銷發回，北院須依分案規則，改由另外4名強處庭法官輪分羈押庭，法界人士分析屆時可能因見解不同，對柯改裁重金交保或羈押禁見。（資料照）

    2024/09/03 13:32

    〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城容積弊案，依貪污重罪聲押禁見台北市長、民眾黨主席柯文哲，週一凌晨被台北地院強制處分庭法官朱家毅「打槍」，北檢已預告即將提起抗告。曾任檢察官、法官的律師呂俊杰分析，全案若經上級審高等法院撤銷發回，北院須依分案規則，改由強處庭其餘法官重新審酌，屆時可能因見解不同，有機會改命柯重金交保，裁羈押禁見。

    北院強處庭共有5名法官，包括「霖股」朱家毅、「圓股」宋雲淳、「軒股」許峻彬、「果股」呂政燁，以及「淨股」陳采葳；5名法官工作重點在於，是否核發搜索票、監聽票供檢方辦理專案，又或是像柯文哲拒絕檢方偵訊時，負責處理聲請「提審」的這個程序。

    呂俊杰說，朱家毅因為已經對柯文哲裁定無保請回，如果檢方抗告成功，獲高院將全案撤銷發回，北院須依分案規則，由強處庭其他法官（宋雲淳、許峻彬、呂政燁、陳采葳）經「輪分」後，重開羈押庭，屆時有可能因未見解不同，對柯改裁重金交保，甚至直接羈押禁見。

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