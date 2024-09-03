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食藥署邊境攔截多款不合格調味料 高檔牛排館「Lawry's」也出包

勞瑞斯股份有限公司自美國進口的「辣根醬」被檢出漂白劑「二氧化硫」超標。（食藥署提供）

勞瑞斯股份有限公司自美國進口的「辣根醬」被檢出漂白劑「二氧化硫」超標。（食藥署提供）

2024/09/03 12:02

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（3日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中位於台北信義區高檔牛排餐廳「勞瑞斯牛肋排餐廳（Lawry's Taipei）」自美國進口的「辣根醬」被檢出漂白劑「二氧化硫」超標，全批312公斤依規定退運或銷毀。食藥署指出，這已是半年內來自美國進口的第14批違規調味醬，至明年2月11日止，將持續針對美國調味醬採100%逐批查驗。

食藥署最新公布16批不合格產品，其中調味料違規就有5批，包括自美國進口的「辣根醬」被檢出漂白劑超標，越南的黑胡椒粉及土耳其的月桂葉則有致癌物「環氧乙烷」農藥殘留，值得注意的是，有2批自印度進口的「混合香料粉」被檢出蘇丹色素一號。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說明，「勞瑞斯股份有限公司」自美國進口的一批「辣根醬」，被檢出二氧化硫每公斤0.034克，超出每公斤0.030克以下的法規標準，針對該業者同產地、同號列產品，將由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，二氧化硫是過敏原，若濃度過高除會刺激腸胃道引起腸胃道不適，嚴重甚至會誘發氣喘，導致呼吸困難。

食藥署統計，今年2月26日至8月26日自美國輸入的調味醬共報驗351批，檢驗不合格批數有14批，其中有13批次為檢出農藥「環氧乙烷」、1批次為「二氧化硫」超標，食藥署自8月12日起明年2月11日，持續針對美國調味將採100%逐批查驗。

此外，「美國味美好公司」製造的兩款調味品「黑胡椒粉罐」及「味好美月桂葉」，由欣臨企業股份有限公司分別自越南及土耳其進口，兩款調味品被檢出「環氧乙烷」每公斤0.7毫克、0.5毫克，兩批共逾30公斤依規定退運或銷毀。

鄭維智指出，此次還有2批自印度輸入「混合香料粉」Rajmah Masala（紅腰豆咖哩用）、Pav Bhaji Masala（馬鈴薯咖哩用），被檢出「蘇丹色素1號」，共4.6公斤依規定在邊境直接銷毀、不得退運。輸入業者為「睿宏國際貿易顧問有限公司」，至明年8月23日前，食藥署也將持續針對印度進口的混合香料粉進行監視查驗，逐批檢驗丹色素及農藥，合格後才准輸入。

印度的「Pav Bhaji Masala混合香料粉（馬鈴薯咖哩用）（Pav Bhaji Masala）」被檢出含蘇丹色素一號。（食藥署提供）

印度的「Pav Bhaji Masala混合香料粉（馬鈴薯咖哩用）（Pav Bhaji Masala）」被檢出含蘇丹色素一號。（食藥署提供）

印度的「Rajmah Masala 混合香料粉（紅腰豆咖哩用）（Rajmah Masala）」檢出蘇丹色素一號。（食藥署提供）

印度的「Rajmah Masala 混合香料粉（紅腰豆咖哩用）（Rajmah Masala）」檢出蘇丹色素一號。（食藥署提供）

土耳其的「味好美月桂葉」檢出環氧乙烷農藥殘留違規。（食藥署提供）

土耳其的「味好美月桂葉」檢出環氧乙烷農藥殘留違規。（食藥署提供）

自越南進口的「黑胡椒粉罐」被檢出環氧乙烷農藥殘留違規。（食藥署提供）

自越南進口的「黑胡椒粉罐」被檢出環氧乙烷農藥殘留違規。（食藥署提供）

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