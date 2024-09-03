護照線上申換嘛會通！ 林佳龍：護照是台灣人共同的名片

外交部3日舉行有條件式線上申換護照措施試辦啟用記者會，由外交部長林佳龍（右二）、領務局長何震寰（右一）、內政部常務次長吳堂安（左一）及數發部政務次長闕河鳴（左二）等一同宣布線上申辦措施正式啟用。 （記者劉信德攝）

2024/09/03 11:44

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部為持續精進便民服務，「有條件式線上申換護照」試辦措施今（3）啟動，外交部長林佳龍出席啟動儀式時強調，這是智慧政府數位治理的里程碑，台灣已是世界的台灣，受到世界各國歡迎，護照就是台灣人與外國往來的「共同名片」。外交部領務局局長何震寰則指出，護照效期為10年，此措施同時也為未來換照潮超前部署。

外交部今於領事事務局舉行「有條件式線上申換護照」試辦措施啟動典禮，即日起，凡符合「目前居住在國內且設有戶籍」、「最近一本護照已經逾期」、「護照資料頁個人記載事項不需要變更」、「僅為更新護照效期」等4條件者，即可在家使用「自然人憑證」線上申換護照、繳費，並於14個工作天後攜帶身分證及收據至領務局各地辦公室親領。

林佳龍致詞表示，台灣現在是AI政府、智慧政府，因此以數位治理來提供創新服務，台灣人在世界上抬頭挺胸，與台灣護照獲得許多國家簽證有關，有168個國家向台灣開放免簽、落地簽或電子簽證等措施。

林佳龍強調，台灣已是世界的台灣，台灣護照獲得這麼多免簽，也已成為台灣人與其他國家往來「共同的名片」，台灣受到各國的歡迎，跟實施民主制度、社會自由及尊重人權，以及有許多半導體、AI等高科技產業有關。

林佳龍說，國人在疫情期間悶了很久，一下要衝出國外，也看到領務局受到空間、人員上許多限制，高峰期雖已過，但很高興可以和數位部、內政部共同推動，提升國人生活便利及品質。

媒體詢問有無使用護照出國，為總統賴清德出訪探路？林佳龍回應，賴總統先前已表示暫無出訪規劃，但外交部將持續做準備；至於已到訪哪些國家，林佳龍則表示，有些不公開行程不方便透露。

外交部領務局局長何震寰則強調，政府對國人疫後出國需求非常重視，領務局去年一共辦理近348萬筆護照申請，在跨部會的大力支持下採取許多措施，讓政府服務量能提高，護照效期為10年，因此這項線上申換措施不僅便民，更是為10年後換照潮的「超前部署」。

領務局副局長陳尚友也說明，截至今年7月，領務局共辦理189萬本護照，預計今年整體申辦量會達260萬至280萬本間，疫情前平均每年約為170萬本。本措施以「自然人憑證」作為申辦認證也提升了安全性，試辦期間每日限額400至500件，採取滾動式調整在全國實施，預計在年底全面開放。

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