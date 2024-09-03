為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

稱民進黨成新黨國體制 柯文哲：司法機關成名嘴穿鑿附會「編故事」

前台北市長柯文哲2日獲北院法官裁定無保請回。（資料照）

前台北市長柯文哲2日獲北院法官裁定無保請回。（資料照）

2024/09/03 10:37

〔記者李文馨／台北報導〕前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲同列京華城收賄及圖利案被告，柯遭聲押後獲無保請回，彭則被認定為上層共犯而羈押。對此，柯文哲今（3日）步出家門時受訪表示，政府動員國家力量研究他，「以他在北檢2天的經驗，資料這樣湊湊湊，自己要編故事太容易了」，並直言，民進黨已變成新黨國體制，中華民國司法機關變成名嘴，每天穿鑿附會「編故事」。

柯文哲表示，檢廉把他家及辦公室的USB、硬碟全部搜索，比照前桃園市長鄭文燦涉貪案，當時檢方第2天就提抗告，「為什麼我的還拖這麼久？我知道他們應該是動用所有力量，都在研讀電腦中的資料。」

柯文哲認為，他除了三大案，還有政治獻金、第一果菜市場等案在身，但這個國家有很多事情要做，包括缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才、核電、勞保、健保、高齡化、少子化、淨零碳排放等一堆，政府應該每天認真工作，現在已經從「負面選舉」走向「負面政治」。

什麼叫負面政治？柯文哲說，檢調大概動員全部國家力量在很認真研究柯文哲，他猜檢方昨天沒有抗告，應該是大家連夜在研讀電腦裡的資料，看能不能從裡面找出什麼東西。

柯文哲表示，對他來講，「我坦蕩蕩」，但檢調這樣找東西，以他在北檢2天的經驗，資料這樣湊湊湊，自己要編故事太容易了，今天名嘴每天做的事會少掉嗎？「怎麼變成整個中華民國司法機關變成跟名嘴一樣，每天在那裡穿鑿附會」。他直言，不要說抹黑，就是「編故事」，這是國家要的嗎？

柯文哲認為，反正他就照常工作，不希望有一天台灣「有罪」的定義重新改變，變成「民進黨說你有罪你就是有罪」，國家不應該是這樣，台灣花30年才走出國民黨黨國體制，結果今天民進黨變成新的黨國體制。

柯文哲批評，司法跟媒體成為政治工具，這是人民要的嗎？民進黨對得起當年20、30年前那些民進黨前輩？還有20年前他們是支持民進黨的？而且大家20年前是支持民進黨的，結果現在卻成了新黨國體制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彭振聲閱卷身體不適送醫 下午出院戒護回北院
2024/09/01 16:35

彭振聲閱卷身體不適送醫 下午出院戒護回北院
柯文哲無保請回 游淑慧：「老大只動口沒事」像黑幫電影情節
2024/09/02 08:18

柯文哲無保請回 游淑慧：「老大只動口沒事」像黑幫電影情節
impression

搶佔水湳「最綠」橫向幹道 帝璟建設２ｍｍ堅持 鑄就高品質名宅
北市都委會執秘邵琇珮被列京華城案共犯 廉政署偵訊中
2024/09/02 14:50

北市都委會執秘邵琇珮被列京華城案共犯 廉政署偵訊中
北院裁定柯文哲無保請回 黃澎孝︰增添民眾黨「宮鬥劇」張力
2024/09/02 13:54

北院裁定柯文哲無保請回 黃澎孝︰增添民眾黨「宮鬥劇」張力
impression

竹城建設 藝文特區稀有席次
批北檢偵辦京華城案像無頭蒼蠅 徐巧芯：羅織罪名要入人於罪
2024/09/02 20:13

批北檢偵辦京華城案像無頭蒼蠅 徐巧芯：羅織罪名要入人於罪
柯文哲無保請回 吳思瑤呼籲：政治歸政治，司法歸司法
2024/09/03 10:17

柯文哲無保請回 吳思瑤呼籲：政治歸政治，司法歸司法
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播