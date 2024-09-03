京華城案》台北市都委會執秘邵琇珮涉圖利 限制出境出海、住居

台北地檢署追查京華城弊案，廉政署昨約談台北市都委會執行秘書邵琇珮，晚間移送台北地檢署複訊。（資料照）

2024/09/03 07:04

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市都委會執行秘書邵琇珮捲入京華城弊案，疑為容積獎勵的幕後推手，她因出國兩週，一度被懷疑畏罪潛逃，台北地檢署昨指揮廉政署前往邵女家搜索，並約談到案說明，檢方漏夜複訊7小時後，將她請回並限制出境出海、住居。

北檢追查京華城弊案，上週2度發動搜索、約談，前台北市副市長彭振聲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京因涉行收賄等罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證、逃亡之虞，聲押3人獲准；另前台北市長、民眾黨主席柯文哲無保請回，但意外爆出邵琇珮涉圖利罪。

法院裁定書指出，邵琇珮在京華城案被列為共犯，檢方聲押柯文哲資料中的串證理由提及，邵女移似畏罪潛逃中，因此認定柯文哲有與本案共犯互相配合，做出不實陳述的動機及可能，代表全案又爆出另名被告，引發外界譁然。

邵琇珮現為台北市都委會執秘，曾任台北市都市發展局總工程司，負責都市發展政策、規劃、更新開發研發督導事宜，以及審核都市綜合發展規劃、都市規劃、都市測量、建築管理等文稿，多次以總工程司職位，參與審議京華城案，關鍵的第783次會議也有簽到記錄。

據了解，邵琇珮在全案也是核心關鍵人物，她在檢廉密集偵訊相關人時出國2週，因時間點敏感，被檢方懷疑畏罪潛逃，而檢廉得知邵女已回國，昨上午前往其住處執行搜索，並將人帶回偵訊。

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