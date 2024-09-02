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京華城案北市都委會執秘邵琇珮列共犯 移送北檢複訊

台北地檢署追查京華城弊案，廉政署2日約談台北市都委會執行秘書邵琇珮，晚間將邵移送台北地檢署複訊。（記者羅沛德攝）

台北地檢署追查京華城弊案，廉政署2日約談台北市都委會執行秘書邵琇珮，晚間將邵移送台北地檢署複訊。（記者羅沛德攝）

2024/09/02 21:08

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，依收賄等罪聲押前台北市長、民眾黨主席柯文哲遭駁回，但意外爆出北市都委會執行秘書邵琇珮是共犯，涉圖利罪，因出國2週，遭檢方懷疑是畏罪潛逃，檢廉人員得知邵女是依規定請假，且昨已回國，今早執行搜索、約談，晚間8點多廉政官移送北檢複訊。

邵琇珮現為北市都委會執秘，曾任北市府都市發展局總工程司，負責都市發展政策、規劃、更新開發研發督導事宜，以及審核都市綜合發展規劃、都市規劃、都市測量、建築管理等文稿，多次以總工程司職位，參與審議京華城案，關鍵的第783次會議也有簽到記錄。

根據法院裁定書指出，邵琇珮在京華城案被列為共犯，檢方在柯文哲聲押資料中的串證理由提到，邵女「顯可疑係因畏罪而潛逃中」，因此認定柯文哲有與本案共犯互相配合，做出不實陳述的動機及可能；但法院稍早解釋，檢方所提的「顯可疑」，意思是邵女疑似因畏罪而潛逃中，並未明確指稱她潛逃。

回顧全案，北檢從8月12日首度以被告身分，傳喚前台北市副市長、前都委會主委彭振聲釐清案情，訊後諭令限制出境、出海及住居，隔日再以證人身分約談參與審議的都委會委員陳春銅、陳明吉，訊後請回。後來連日密集約談曾參與審議京華城案的都委。

據了解，檢廉原本有意傳喚邵琇珮，恰巧碰上她請假2週出國，後來因京華城案情升溫，涉案的國民黨台北市議員應曉薇前往台中疑似有意潛逃，導致檢廉偵辦時程被打亂，8月28日提前發動搜索、約談，隔日再前往柯文哲家中將人帶回。

由於邵琇珮在全案也是核心關鍵人物，她在檢廉密集偵訊相關人時出國2週，因時間點敏感，才被檢方認為疑似因畏罪潛逃中，而檢廉得知邵女昨日已回國後，今天上午前往其家中搜索，並帶回偵訊。

台北地檢署追查京華城弊案，廉政署2日約談台北市都委會執行秘書邵琇珮（中），晚間將邵移送台北地檢署複訊。（記者羅沛德攝）

台北地檢署追查京華城弊案，廉政署2日約談台北市都委會執行秘書邵琇珮（中），晚間將邵移送台北地檢署複訊。（記者羅沛德攝）

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