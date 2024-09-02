北市公車評鑑民眾代表委員遴選 即日起公開受理報名

台北市公車評鑑民眾代表委員遴選自即日起至9月30日止公開受理報名。（資料照）

2024/09/02 20:23

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市公共運輸處自即日起至9月30日公開受理市民報名參加「台北市市區公車營運與服務品質督導及評鑑委員會」民眾代表委員遴選，只要是年滿15歲國民且不具公務人員身分者，於台北市居住、工作或就學，且平時以台北市市區公車為主要交通工具者即可報名。

公運處說明，評鑑委員會的主要任務為市區公車營運服務品質評鑑、民眾申訴市區公車行車服務優、劣之受理、調查、審議及處理事項，以及檢討市區公車營運成本及票價，和市區公車單位營運服務補貼案之審核。公運處補充，遴選委員為無給職，但得依相關規定支領出席費。

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公運處表示，有意願參與遴選之市民可至公運處網站公車評鑑專區線上報名，遴選結果預計於12月上旬公告，明年3月1日上任，委員任期至2027年2月28日屆滿，預估每年至少開會2次。

本次評鑑委員會民眾代表遴選委員會由台北市交通局前局長陳學台、前副局長張滋容、德明財經科技大學流通管理系系主任賴淑芳、交通局專門委員王湮筑及公共運輸處處長李昆振等5位委員組成。

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