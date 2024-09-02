中國有限度恢復台灣文旦進口 陸委會轟：把經貿當成統戰工具

陸委會批評，中國把經貿當成統戰工具和政治武器，有限度恢復特定區域的產品輸中是政治考量。 （資料照）

2024/09/02 18:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕秋節將屆，中國國台辦今日宣布，即日起恢復台灣文旦柚輸入，但必須是來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。並宣稱，只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸就是一家人，「一家人的事情就好商量」；陸委會批評，中國把經貿當成統戰工具和政治武器，有限度恢復特定區域的產品輸中，是政治考量。

國台辦發言人陳斌華稍早聲稱，一段時間以來，傅崐萁等人及花蓮縣等方面多次向中方表達恢復文旦柚輸入的強烈願望，並組織業者進行整改。

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陳斌華指出，在綜合評估相關整改措施、符合中國相關檢驗檢疫規定的基礎上，海關總署決定自2日起恢復台灣文旦柚輸入，輸中文旦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

陸委會表示，2022年8月3日，中國以檢出太平洋臀紋粉介殼蟲及倍硫磷等農藥殘留超標等問題，暫停台灣柑橘類水果（包括文旦柚）輸中。

陸委會指出，農業部已多次透過兩岸協議聯繫機制，及WTO相關會議提出特定貿易關切，向中方反映此舉不符合國際規範，要求中方與我方進行科學技術性對話並儘速取消禁令，恢復我農漁產品輸中。

陸委會痛批，本次中國單方面宣布自今年9月2日起恢復台灣文旦柚輸入，與之前宣布恢復台灣鳳梨釋迦、石斑魚輸入政治操作作法一樣，皆是把經貿當成統戰工具和政治武器，有限度恢復特定區域的產品輸中。

陸委會質疑，且中國未依兩岸已簽署的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台與我方磋商及告知檢疫科學條件等規範，造成台灣業者面臨無一致性檢疫規範可循，顯然不是基於專業技術的考量，而是政治考量，此種作法破壞以規則為基礎的國際貿易，不利兩岸農漁產品貿易的健康發展。

陸委會強調，兩岸農漁產品貿易往來行之多年，農產品檢疫涉及公權力事項及技術性問題，須由雙方主管部門溝通，才能務實解決。

陸委會指出，該會多次呼籲中方，不要將經貿措施當作對台農漁業統戰或經濟脅迫的工具，不要「先卡住、再施惠」，此種作法無助於兩岸農漁產業長遠發展及兩岸良性互動。本會也要提醒農民，農產外銷仍需注意市場穩定性，避免再受傷害。

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