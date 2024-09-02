坦言對柯文哲無保請回感到驚訝 黃暐瀚點出民眾黨續存危機

北院裁定柯文哲無保請回，柯文哲步出北檢後向場外的支持者表示感謝。（記者王藝菘攝）

2024/09/02 20:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案遭聲押禁見，在各界都認為柯文哲即有可能遭羈押時，北院今（2日）晨卻裁定無保請回，引發熱烈討論。媒體人黃暐瀚今天坦言，得知柯文哲無保飭回的消息後確實非常驚訝，但他也直言，有部分柯粉將無保請回當做「無罪確定」，這是錯誤解讀，「柯文哲與民眾黨的考驗，才剛要開始！」

柯文哲前天遭檢方以貪汙違背職務收賄與圖利罪聲押禁見，北院今晨採信柯文哲「什麼都不知道」、「無相關專業」的說詞，裁定無保請回，認為檢方對柯文哲的「犯罪嫌疑重大」要件釋明尚有不足，也無法證明在放寬容積率決策方面柯文哲明知違法還指示。

對此，黃暐瀚上午透過臉書發文表示，「一早起床看到柯文哲居然無保請回，確實非常驚訝！驚訝的理由在於，同案建商（沈慶京）、議員（應曉薇）、前副市長（彭振聲）全都押了，唯獨前市長柯文哲一人全身而退，北院的理由是柯文哲『並不知情』，所以無法滿足貪污治罪條例第六條中『明知違背法律』的限制條件。請注意，北院並非認定京華城容積獎勵案『不違法』，北院認定『客觀上有違法』，但『柯文哲不知情』，所以才會無保請回。」

黃暐瀚指出，「這件案子是否違法，分為『圖利』與『收賄』兩個不同的層次。如果收賄，那就是7年以上甚至10年以上的罪行；就算沒有收賄，那麼圖利也是5年以上重罪。顯然北檢從週五一早開始偵辦，就是從『涉嫌圖利、尋找金流』的方向在辦。沒想到，金流找不到，家裡沒現金，連圖利部份，都被北院認定『柯文哲不知情』而無保請回。這個結果北檢不服，即將提起抗告，後續高院不管怎麼裁，希望各界依舊維持尊重司法的態度，不要有不同的標準。」

黃暐瀚下午再PO文表示，「2008年阿扁涉案，民進黨沒有倒下；2007馬英九特別費案被起訴，辭黨主席，國民黨也沒有因為少了一位『明星主席』就分崩離析。黨之所以為黨，是因為有一群志同道合的人，一起為同一個理念奮鬥打拼，從這一次民眾黨的事件來看，柯文哲的『不可取代性』，其實反而是民眾黨的『續存危機』。」

「黨主席可能卸任，甚至涉案，或有一天年長退休離開，黨都『應該』還會在。眼前柯文哲的司法漫漫長路，才剛開局，第一局因為北院法官認定不知情，獲無保請回！只是『聲押駁回』，不是『無罪確定』，京華城案要說『過關』？還太早了好幾個月。」

「另外，政治獻金案、北士科案、果菜市場案，柯文哲都還要面對可預期的約談調查，如果任何一個環節被押或被起訴，民眾黨怎麼辦？有沒有一套『指定倖存者』機制，讓民眾黨可以繼續『清廉、勤政、愛民、愛鄉土』，維持理念，打拼向前？把無保請回當做『無罪確定』，是部份柯P支持者的錯誤解讀，步出北院之後，柯文哲與民眾黨的考驗，才剛要開始。」

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