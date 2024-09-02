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    黨產會原班人馬再戰4年 明年度預算編列5250萬

    成立屆滿8週年的不當黨產處理委員會，114年度預算編列5250萬元，黨產會主委林峯正等原班人馬留任，繼續追查不當黨產。（資料照）

    成立屆滿8週年的不當黨產處理委員會，114年度預算編列5250萬元，黨產會主委林峯正等原班人馬留任，繼續追查不當黨產。（資料照）

    2024/09/02 17:55

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會原班人馬再戰4年！行政院黨產會第二屆委員任期至8月底止，據透露，行政院已核定黨產會主委林峯正、副主委林聰賢、專任委員許有為，以及兼任委員孫斌等8人留任，將持續追討不當黨產。

    立法院於9月開議，部會預算已送交國會，成立屆滿8週年的黨產會，明年度預算歲出部分5250萬元，比113年度編列預算略增189萬餘元。

    黨產會明年度預算，包含一般行政費4036萬元、黨產處理業務1173萬元、第一預備金40萬元。其中，出國考察經費42萬5000元。

    為借鏡外國處理黨產及轉型正義經驗，鞏固深化台灣民主發展，黨產會規劃明年春天赴歐洲國家考察，將拜會政府機關、民間機構及國際組織，以及相關專家學者。

    據了解，黨產會專任委員目前只有許有為1人，兼任委員有孫斌、饒月琴、鄭雅方、張世興、李福鐘、林詩梅、吳雨學、賴瑩真，依據黨產條例第18條第1項規定為4年，因黨產會為三級機關，人事案無需送交國會同意。

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