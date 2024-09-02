送京華城案補告發函至北檢 游淑慧：盼調查前監委劉德勳與威京關係

游淑慧2日再曝京華城弊案可疑人物，即時任監委劉德勳。（記者林承鴻攝）

2024/09/02 18:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕京華城容積率弊案升溫，台北市議會京華城調查小組召集人游淑慧今天（2日）表示，北市府原先認定京華城容積獎勵為392％，時任監委劉德勳多次關心此案，最終市府公告變更京華城法定容積率為560%，更啟人疑竇的是劉德勳卸任監委後到威京集團旗下基金會當董事，因此她今天已送補告發函到北檢，希望檢調併案調查京華城容積392%變至560%的過程是否涉及不法。

游淑慧今下午透過臉書指出，民國79年左右，京華城以捐地30%等附帶條件，由「第三種工業區（工三）」變更為「第三種商業區（商三）」，「我翻閱民國79年2月的第379次都委會中記錄，裡面很明確的寫道『即容積率依整個基地面計算為392%』。然後 京華城居然僅透過向監察院陳情就逆轉了一切。」

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「先是劉德勳監委於105年提出糾正認定法定容積率為560%，但當時北市府仍認為法定容積率為392%；結果劉德勳監委堅持再於106年6月8日請市府依監察法規定到院『質問』，並且拒不採納北市府意見，最後106年8月7日再次提出審核意見，認定京華城法定容積率應為560％。市府才只好依監察院審核意見，於107年辦理都市計畫變更，公告變更京華城法定容積率為560%。」

「重點來了，讓人訝異的是，當我接任京華城調查小組召集人後，接獲檢舉劉德勳在卸任監委後，居然是到威京集團主席相關之沈春池文教基金會擔任董事，兩者之間往來順序如何，應予以釐清。更駭人聽聞的，近日專案小組偵辦京華城案，其中一位被告吳順民，據媒體報導真正身分是威京集團子公司兆欣公司的顧問並每月領薪。但這位吳順民還有另一個身份，那就是都發局前副總工程司。」

游淑慧接著直指吳順民就是劉德勳監委調查報告中採用的關鍵證人，「劉德勳監委調查報告中引用吳順民104年11月16日詢問時做出關鍵證詞：『據我理解，容積應該是 560%，當時都委會大會我擔任記錄。』第379次都委會會議記錄，吳順民確實是該場會議的紀錄人，但明明紀錄中寫明容積率是392%，他卻罔顧紀錄內容，做出誤導證詞，而監委也未經調查就採納吳順民的證詞？奇怪的是，明明是很容易查證的紀錄，都沒有人要去查當年的都委會會議記錄嗎？」

「當年主導調查報告的劉德勳監委、關鍵證人吳順民，後來紛紛都至威京集團旗下相關組織或企業服務，真那麼巧？對於京華城容積率如何從392%變成560%？劉德勳及吳順民與威京的關係，希望監察院與檢調能一併調查清楚。」

另外，前台北市長柯文哲今晨無保請回，法官採信柯文哲宣稱從不過問京華城案，直到今年3、4月才知道容積率飆到840%的說詞，認為檢方對於柯文哲的「犯罪嫌疑重大」要件，釋明尚有不足，且柯文哲自身亦無相關專業。游淑慧今天翻出柯文哲過去談容積的影片酸，「法官同京華城拿到的容積獎勵是不合法的，但法官認為我們的前市長他不懂這個，但法官可能不知道，過去的柯文哲市長講起容積可是頭頭是道，誰知道過去智商157，短短兩年突然只剩57。」

「過去，他覺得民眾老房子都更想要一坪換一坪是幻想。怎麼沒想過，京華城不是都更，卻想要一坪換四坪，他們是異想天開？看看這個專業的演講……看官們，您覺得柯前市長到底懂不懂？公堂之上，認笨不認壞……也是好招。」

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