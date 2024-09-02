京華城案若是麻將.....打情張牌咖都被押 周軒：事情真的才剛開始

北院2日凌晨裁定柯文哲無保請回。（記者王藝菘攝）

2024/09/02 20:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦京華城容積率弊，北院今（2日）晨裁定前台北市長柯文哲無保請回，即便不代表無罪，但支持者仍為之振奮。不過政治工作者周軒將京華城案比喻成一桌麻將，現在被懷疑「打情張」的牌咖都被押，聰明如柯文哲也應該知道接下來會發生什麼，「事情真的才剛開始而已」。

檢方前天依貪汙違背職務收賄與圖利罪聲押禁見柯文哲，北院今晨裁定無保請回，理由為檢方聲請羈押柯文哲，但對於柯文哲的「犯罪嫌疑重大」要件，釋明尚有不足，也無法證明在放寬容積率決策上，柯文哲是否明知違法還指示。柯文哲步出北檢後，透露向法官說明自己完全沒有過問京華城的案子，直到今年3、4才知道容積率飆到840%。引發外界討論。

對此，周軒在臉書發文表示，「如果京華城案主要角色是一桌麻將，現在檢方要查誰跟柯文哲打情張。牌桌上的應曉薇、沈慶京都在看守所了，另一咖彭振聲現在也被羈押了。剩下的事情，聰明如柯文哲應該知道了。小草們開心一天就好了，事情真的才剛開始而已。」

另外，周軒也呼籲台北市長蔣萬安出來說明市府有阻礙偵辦京華城案，「根據台北地方法院對於前台北市副市長彭振聲的羈押裁定書記載，指出同案共犯、現任台北市都委會執祕邵琇珮，已因畏罪而潛逃中（編按：邵琇珮已返國目前正在廉政署偵訊中）。北市議員游淑慧表示，8月26日邀請彭振聲來議會訪談時，要求邵出席交叉對證，發現她自8月19日起請假至8月30日。就這麼剛好，在查京華城的案子，執秘就跑出國了？這個消息一出，北市府馬上說邵琇珮是『休假』，是去年已經排定的年度旅遊計畫，經與其家人聯繫，家人說她已如期回國，今天因有事未到班，已向政風單位回報。」

「蔣萬安市長過去口口聲聲說，對於京華城的案子，台北市政府『全力』配合調查。而『全力』的結果，是讓一個重要關係人，被法院認為是共犯的人，好整以暇的去國外『休假』？加上這兩天對於北檢前面抗議人潮的消極處理策略，我們要請教蔣萬安市長，你的『全力配合』，看起並不是那麼一回事，你有義務出來說明清楚，到底是『全力』配合，還是配合『無力』？」

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