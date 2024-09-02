「時空穿越者」竄出害騎士摔車？ 警方公布影像破除謠言

王姓機車騎士前方本來沒有機車。（取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

2024/09/02 16:05

行車紀錄器影像：https://www.youtube.com/watch?v=nZOOoImJyHc

〔記者王冠仁／台北報導〕42歲王姓男子騎機車行經台北市一處路段時，前方忽然竄出另輛由61歲陳姓男子騎乘的機車，他剎車不及而自摔倒地。當時在後方用行車紀錄器拍下車禍過程的另名網友，反覆觀看，始終無法發現陳是何時出現，網友戲稱「說不定陳是時空穿越者」。對此，轄區警方今天公布車禍影像，從另一個角度來看，陳只是由一旁的小巷轉彎出現，根本沒有「穿越者」。

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近來網路上流傳一段行車紀錄器畫面，一名機車騎士騎車在路上，畫面中其前方沒有其他機車，但下一秒路上忽然出現另輛機車，導致原本的機車騎士剎車不及摔車。有網友見狀紛紛驚呼，甚至說對方是「時空穿越者」、「對方是阿飄」。

警方調查，這起車禍發生在8月27日下午2時許，當時王男騎車行經重慶南路北往南方向，經過詔安街口時，他見到前方由陳男騎乘的機車從一旁的詔安街竄出，他剎車不及而自摔。王摔車後，陳有停車查看，同時幫忙將王扶起、協助叫救護車，陳見對方傷勢不重，隨後逕自離去。

不過，警方認為王會摔車，與陳忽然由詔安街竄出至重慶南路有關，於是透過車牌資料循線聯繫他到案。陳到案聲稱，當時見沒有來車才轉彎到重慶南路上，他事後發現後方有人摔車，也立刻停車、上前幫忙，但他認為對方摔車與自己無關，所以才離去。

警方說，由於陳已到案，警方將再進一步協助釐清雙方責任與後續賠償事宜。

王姓機車騎士前方本來沒有機車，下一秒前方出現另輛機車害他摔車，網友直呼出現「時空穿越者」。（取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

根據另一個角度的監視器畫面，可見陳男騎車竄出來，並非「時空穿越者」。（記者王冠仁翻攝）

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