柯文哲稱「今年才知京華城容積率840％」苗博雅3年前就質詢過

台北市議員苗博雅其實在2021年11月11號的市政總質詢中，曾提醒柯文哲說京華城的高額容積，可能成為他卸任後的五大案之一。（台北市議員苗博雅辦公室提供）

2024/09/02 16:11

〔記者何玉華／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，前台北市長柯文哲今被台北地院裁定無保請回，他表示在最後答辯時，向法官說明他完全沒有過問京華城的容案子，直到今年3、4月才第一次知道容積率是840%；對此，台北市議員苗博雅其實在2021年11月11號的市政總質詢中，就曾提醒柯文哲說京華城的高容積可能成為他卸任後的5大案；但其中提及京華城拿到最高容積獎勵20%，並未說出容積率為840%。

苗博雅在2021年11月11號的市政總質詢中，問柯文哲京華城3個項目的容積獎勵是根據哪一條法律，問柯文哲知道細節嗎?柯文哲表示「知道大概，但不知道細節」。苗博雅接著說，京華城用韌性城市、智慧城市與宜居城市，三個加起來拿到最高的獎勵20%，大概有997坪的樓地板面積，換算成市價約有10億元以上的獎勵，柯文哲當時回頭問站在一旁的都發局長黃一平：「有那麼多喔!」

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苗博雅說，京華城不是都更案、不是危老案，審議過程中很多都委會委員有意見，問柯文哲知道這些不同意的委員後來怎麼了嗎?柯文哲說「不知道」，並表示他不曉得細節，但公開透明每個人都用同樣的標準就好。

苗博雅最後提醒柯文哲說，你底下的人搞這些有的沒有的，會不會你卸任之後，一件一件被翻出來，變成柯文哲任內的五大案。（質詢京華城部分在13:13到22:00處）

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