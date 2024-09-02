為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    高風險駕駛換短期駕照10/31上路 違者可處1800至3600元

    交通部8月修法發布「道路交通安全規則」，增訂高風險駕駛人只能換發效期1到6年的「短期駕照」，並有6年觀察期，10月31日上路。 （交通部公路局提供）

    交通部8月修法發布「道路交通安全規則」，增訂高風險駕駛人只能換發效期1到6年的「短期駕照」，並有6年觀察期，10月31日上路。 （交通部公路局提供）

    2024/09/02 14:56

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部8月修法發布「道路交通安全規則」，增訂高風險駕駛人只能換發效期1到6年的「短期駕照」，並有6年觀察期，10月31日上路；未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者可處1800元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛。

    交通部公路局說明，2013年7月1日起，除職業駕駛人、癲癇患者、外國人及年滿75歲高齡者須定期換照外，其餘免再換發駕照；但違規情節較嚴重駕駛人對道路安全存有較高風險，透過矯正錯誤行為的道安講習及一定期間觀察行為是否導正，有其必要性。

    公路局表示，10月31日起，駕照「吊銷禁考6年以上」重新考照者、「吊銷禁考未達6年」重新考照者、「吊扣1年以上」或「吊扣未達1年」者，應參加道安講習及結清違規罰鍰，並在6年觀察期間換發短期駕照，短效期駕照效期分別是1、2、3或6年。

    公路局舉例，駕照吊銷禁考6年以上者，僅能換1年效期的駕照，觀察期間須換6次；吊扣未達1年者，能換6年效期駕照，觀察期間須換1次。

    公路局表示，高風險駕駛人須於駕照有效期間屆滿前後1個月內，至公路監理機關換發新照，未依規定申請換發，駕照逾期不得駕車，違者將處1800元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛。詳細資訊可至監理服務網專區查詢，或洽鄰近監理所、站詢問。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播