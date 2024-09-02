朱亞虎是京華城案牽線人？ 游淑慧：他未出席市府相關會議

台北地檢署8月31日秘密指揮廉政署，拘提被質疑為京華城案牽線人的北市府前兵役局長朱亞虎（右），檢察官偵訊後無保請回。（資料照）

2024/09/02 14:26

〔記者林承鴻／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，為釐清民眾黨主席、前台北市長柯文哲的異常金流，8月31日秘密指揮廉政署，拘提被質疑為京華城案牽線人的北市府前兵役局長朱亞虎，檢察官偵訊後無保請回。國民黨台北市議員游淑慧今被問及朱亞虎在京華城案扮演什麼角色，她表示並不清楚，相關公文和會議記錄中，朱亞虎沒有出席市府相關會議。

游淑慧說從朱亞虎離開市府之後，他們很少聯繫，這十幾年覺得應該見面不超過5次，游知道朱在威京集團任職，但不太知道他扮演什麼樣的角色跟工作。

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游淑慧指出，在所有的公文紀錄跟會議記錄裡面，都沒有看到朱亞虎有來市府出席相關的會議，但是每一場便當會、議會的協調會裡面都有應曉薇辦公室助理吳順民的存在，這倒是真的。

柯文哲今年5月以個人名義斥資4300萬元，購入立法院附近濟南大樓3樓、48.76坪的商辦，柯文哲稱是選舉補助款購買的「個人辦公室」，但台北市議員許淑華爆料，該處現址是租給先發興業股份有限公司，做為公司登記使用。

許淑華指出，該公司原來股東之一的李天鐸與朱亞虎相識，而朱亞虎曾在威京集團子公司鼎越開發擔任董事長，與威京集團主席沈慶京有一定交集，也曾是郝市府時期的兵役局長，質疑朱亞虎是否協助威京集團主席牽線。

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