藍批大法官提名酬庸 綠籲儘速審查善盡憲法忠誠義務

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2024/09/02 14:31

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團今（2）日開記者會批評總統府所提的司法院正、副院長共7名大法官提名名單，聲稱提名人選充滿綠色酬庸。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，請在野黨朋友依立院法定職權，善盡憲法忠誠義務，該進入審查期程，就好好審議，不要有太多政治操作，也不需要為杯葛而杯葛。

司法院正、副院長許宗力、蔡烱燉等7位大法官，將於今年10月底任期屆滿。總統府8月30日公布新任人事案，首次提名女性司法院長人選，並將總統咨文送至立院，咨請立院行使同意權。

請繼續往下閱讀...

提名人選分別是大法官並為院長被提名人、台灣大學法律學院特聘教授張文貞，大法官並為副院長被提名人、國會觀察文教基金會董事長姚立明；以及政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台大國家發展研究所教授兼所長劉靜怡。

對此，國民黨團質疑，總統賴清德不是在找憲法守護者的大法官，而是在選聘司法打手，這份又綠又獨的大法官人選國民黨團無法接受，呼籲賴總統重提人選。

吳思瑤則回應指出，民進黨團的立場希望每一個人事同意權送進立院，就應啟動相關作業程序，至於被提名人的學經歷、相關政策、理念、主張，都可以在進入審查期程，讓各委員進行質詢、質問、了解、討論及對話。她強調，進到程序是重要的事，呼籲在野黨不要預設前提，影響整個人事同意權行使期程。

她說，這次大法官被提名人確實都是法界權威，在法律的進步性、多元性、創新性等都非常亮眼；過去在野黨一再把大法官視為民進黨的友好側翼，這樣的說法錯誤、理解偏差，名單中不乏過去對執政團隊有很多箴言，理念上的不同意見，這證明了民進黨政府都能有雅量，能夠兼容並蓄、歡迎多元意見呈現。

吳思瑤表示，除了可以看到名單的包容性與多元性，她作為女性政治工作者也非常雀躍，這次院長被提名人是女性，提名若能順利通過，整個憲法法庭組成將達到性別平衡，這是相當有意義的指標。請在野黨朋友依立院法定職權，善盡憲法忠誠義務，好好審議，不要有太多政治操作，也不需要為杯葛而杯葛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法