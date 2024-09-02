柯文哲獲無保請回 北檢最快下午提抗告

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，被聲押禁見後台北地院裁定無保請回。（記者王藝菘攝）

2024/09/02 11:19

〔記者陳彩玲／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉收賄遭檢方聲押禁見，法官今凌晨3點，以「犯罪嫌疑不重大」等理由，裁定柯文哲無保請回。對此，台北地檢署最快於下午提出抗告。另已被收押的台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，2人律師將於下午律見後，提出抗告。

法院裁定書指出，檢察官是以柯文哲涉犯貪污治罪條例「對於主管或監督之事務圖利罪」、「違背職務收賄罪」予以聲押，此案的關鍵點在於，2021年9月9日都委會第783次會議決議中，外加20%的容積獎勵，使總容積率由560%提高至672%的作法。

裁定書提及，20%容積獎勵，其客觀上確有違法的情形，已有監察院糾正案文可證，亦即此容積獎勵，確實不符合「都市計畫法第24條」（蓋無「當地分區發展計畫」）、不符合「都市更新建築容積獎勵辦法」（蓋與都市更新性質不同），以及不符合公益性、對價性。

法官認為，本案關鍵在於，柯文哲是否明知都委會將以形成違法決議的方式圖利京華城，或是否明知此20%的容積獎勵屬違法。

法官認定，柯文哲並非都委會的與會人員，無從直接知悉開會情形，其自身也無相關專業，則其主張其信賴形式上具專業性，且為多數決之都委會決議，以及具相關專業之彭振聲之意見，尚非沒有依據。

此外，依目前卷證資料，檢察官所提出的事證，尚存有其他合理解釋之空間，法官認為，柯尚未達到「有犯罪之高度可能性」之程度，也因此不能認定，柯對於前副市長彭振聲、應曉薇等人主導都委會形成違法決議的行為，已有所知悉或指示，或柯明知該20%之容積獎勵係屬違法，意即檢方提出證據，尚無法證明柯「犯罪嫌疑重大」，因此予以無保請回。

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