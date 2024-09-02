簡舒培提「柯語錄」反譏不知京華城容積 舉4點認柯文哲有掌握

柯文哲說他不知道京華城容積審議過程，台北市議員簡舒培引用柯文哲說過的話說，「什麼都不知道，可以7414」。（資料照）

2024/09/02 10:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城容積案，聲押前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲，台北地方法院裁定柯文哲無保請回、彭振聲收押禁見；柯文哲聲稱他直到今年3、4月才知道京華城容積高達840%，被民進黨台北市議員簡舒培痛批睜眼說瞎話、說謊，舉證柯文哲一直都在掌握中，何況柯文哲過去曾說「下屬收賄，長官不會不知道？」、「什麼都不知道，可以7414」，今天卻用同樣的話來卸責，逃避法律責任。

簡舒培指出，柯文哲無保請回不代表無罪，他還是被告身份，不知道在氣噗噗什麼？難道一點羞恥心都沒有嗎？而當市長8年什麼都說「不知道」，公然說謊！他在接受京華城陳情，轉交陳情書給都發局，親簽決行讓京華城准用都更容積獎勵，最後給了京華城840%創歷史容積，整個審查過程違法違規，柯文哲後來還到頂級豪宅陶朱隱園與沈慶京高歌飲宴，這就是最醜陋、不堪聞問的政商關係。

簡舒培說，柯文哲一副無賴樣說京華城案審理整個過程他沒有專業、他「不知道」，他過去講「下屬收賄，長官不會不知道？」、「什麼都不知道，可以7414」，現在卻用同樣的話來卸責，逃避法律責任；至於說今年3、4月才知道京華城容積高達840%，完全是睜眼說瞎話、說謊。

簡舒培舉出4點顯示柯文哲一直有所掌握：自2017年起，就有議員多次質詢提醒柯文哲京華城容積率問題；彭振聲也說過2020年3月京華城陳情時，柯文哲曾經向他了解京華城要12萬平方公尺樓地板的情形；柯文哲2022年11月親簽決行京華城都市計畫變更案公展公文，讓京華城案非都更區域准用都更條例可以得到20%容獎；在京華城容積核准後，柯文哲於2022年10月應沈慶京邀請參加京華園區動土典禮，在在顯示對京華城容積一直有所掌握。

簡舒培嘲諷說，柯文哲最愛號稱自己智商157，自己親簽過的公文，居然說都不知道，現在智商是只剩下51.7嗎？把所有的責任推給下屬，最無恥的長官！尤其柯文哲、彭振聲、沈慶京還有其他人都涉案被列被告，就是柯文哲留給台北市的爛攤子，柯文哲竟然一點羞恥心都沒有還敢氣噗噗的詢問檢察官有什麼必要性？「我就問柯文哲為什麼沒有羞恥心？」

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