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    首頁　>　臺北市

    京華城案》潛逃共犯？台北市都委會：邵琇珮已如期回國

    京華城案，涉貪柯文哲、彭振聲，北院今晨裁定柯無保請回，彭振聲羈押禁見。柯文哲步出地檢署後跟支持者談話。（記者王藝菘攝）

    京華城案，涉貪柯文哲、彭振聲，北院今晨裁定柯無保請回，彭振聲羈押禁見。柯文哲步出地檢署後跟支持者談話。（記者王藝菘攝）

    2024/09/02 10:53

    首次上稿 09:37
    更新時間 10:53

    〔記者何玉華／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積案，前北市長柯文哲無保請回，前副市長彭振聲羈押，並指重要共犯、台北市都委會執行秘書邵琇珮可能已「畏罪潛逃」，台北市都委會官員今（2日）受訪表示，邵琇珮是休假，是去年已經排定的年度旅遊計畫，經與其家人聯繫，家人表示她已如期回國，今天因有事未到班，已向政風單位回報。

    身兼都委會主委的副市長李四川受訪表示，邵琇珮已在今（2）日上午6點多傳LINE訊息向他說明，表示依法請假到9月1日、人已經回台灣，是檢調沒有約談，「我（邵琇珮）沒有畏罪潛逃」，也會跟政風處另做報告。

    台北地院昨晚召開羈押庭，審理柯文哲、彭振聲的聲押案，柯文哲無保請回，彭振聲羈押，裁定書也指出同案共犯、現任台北市都委會執祕邵琇珮已因畏罪而潛逃中；而關注此案的國民黨台北市議員游淑慧表示，在8月26日邀請彭振聲來議會訪談時，要求邵出席交叉對證，發現她自8月19日起請假至8月30日。

    都委會官員今天指出，邵琇珮是休假到9月1日，是去年已經排定的年度旅遊計畫，經與其家人聯繫，家人表示她已如期回國，但因今天有事，無法到班，但已經跟政風單位回報。

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