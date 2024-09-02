京華城明顯違法！黃智賢：法官認了柯文哲沒能力、沒智商明白

檢方偵辦京華城容積案，民眾黨主席柯文哲今天凌晨獲台北地院裁定無保請回。（記者王藝菘攝）

2024/09/02 09:12

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城案，台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，歷經馬拉松式訊問後，台北地院今天凌晨裁定柯文哲無保請回，檢方將提抗告。名嘴黃智賢分析，從法院裁定的理由中看出，法官承認京華城提高容積「違法」，但柯文哲「尚不能認被告就彭振聲、應曉薇等人主導都委會形成違法決議之行為，已有所知悉或指示」。

法官裁定書提及，20%之容積獎勵客觀上確有違法情形，已有監察院糾正案文可證，裁定書指出，本案關鍵在於「柯文哲是否明知都委會將以形成違法決議之方式圖利京華城，或被告是否明知此20%之容積獎勵屬違法」。

黃智賢發文說，法官裁決柯文哲無保請回，理由是京華城案容積違法提高，這點法官承認是違法，但「尚不能認柯文哲就彭振聲、應曉薇等人主導都委會形成違法決議之行為，已有所知悉或指示」。

黃智賢表示，這意思是法官竟然認為「一切違法行為都是都委會決定的，不干柯文哲的事」，說柯「沒有指示，甚至不知情」。

黃智賢提到，柯文哲對於違法圖利200億元京華城容積案有絕對權力指揮，可以安排屬下調度人員，而且還參與開會，法官卻說柯文哲沒有指示、甚至不知情。她質疑：「法官，你有事嗎？假裝看不懂公文？」

另外，「或被告明知『20%容積獎勵』係屬違法，而不能認被告主觀上有明知違法（此為圖利罪及受賄罪之共同要件）之情形，法官說，被告明知違法，但不能認為被告主觀上明知違法」。黃智賢質疑：「法官，你有事嗎？這是正常人幹的事？」

黃智賢指出，「也就是說，法官認為，柯文哲沒有能力，也沒有智商，可以明白京華城容積提高是違法的」，並且，「他身邊眾多親信一再告知他，這事違法，他都聽不懂。並且，當時法院已經判決京華城容積敗訴這件事，柯文哲因為是『白癡』，所以不懂」。

黃智賢提到，許多公務員，包括柯的愛將，前副市長林欽榮都大力反對，柯被告不知情。包括前兩任都發局長，林洲民跟黃景茂，因為此事違法都反對，甚至因此被柯文哲換掉，法官居然說「柯文哲不知情」。

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