柯文哲無保請回 游淑慧：「老大只動口沒事」像黑幫電影情節

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

2024/09/02 08:18

〔記者何玉華／台北報導〕台北市前市長柯文哲、前副市長彭振涉貪案，被檢方聲請羈押，台北地院今（2）日凌晨裁定柯文哲無保請回、彭振聲收押禁見；國民黨台北市議員游淑慧說，難道就像黑幫電影情節，「老大只因為動口沒動手，所以沒事」，還是柯文哲當時只是「笨笨交辦、指示、協助」，「畢竟台北市長笨和無能也沒犯罪」。

對於柯文哲獲法官裁定無保請回，游淑慧質疑：「京華城案有事、沈慶京有事、應曉薇有事、副市長彭振聲也有事。交辦三場便當會的柯文哲沒問題？？這就像黑幫電影情節，『老大只因為動口沒動手，所以沒事』。還是柯文哲當時只是笨笨交辦、指示、協助，畢竟台北市長笨和無能也沒犯罪。」

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裁定書指出同案共犯、現任台北市都委會執祕邵琇珮已因畏罪而潛逃中，議員游淑慧表示，早在五月議會調查小組進行訪談時就曾私下通報市府，預警此人，但在8月26日邀請彭振聲來議會訪談時，要求邵出席交叉對證，發現她自8月19日起請假至8月30日，雖然曾提醒過相關單位，最終還是被她畏罪潛逃。

游淑慧說，這次被收押的吳順民，除了是議員應曉薇的助理、領威京集團子公司薪水，經查還是都發局前任副總工程司退休的同仁，和邵琇珮執祕是老同事。此外，不只在京華城的容積獎勵中有角色，在392%到560%的過程也是關鍵角色。她已經準備好告發狀，會轉交給北檢，希望併案調查392%到560%容積率的轉變過程。

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