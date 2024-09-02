京華城案》兩樣情！ 彭振聲收押 律師也要抗告

台北市前副市長彭振聲（中）涉及京華城案，1日凌晨被法官裁定羈押禁見。（資料照，記者劉信德攝）

2024/09/02 06:03

首次上稿 05:35

更新時間 06:03

〔記者楊國文／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，經院、檢3天來「馬拉松式」偵審，台北地院法官朱家毅今（2）日凌晨裁定柯文哲無保請回、彭振聲則收押禁見，台北地檢署聲押柯、彭出現兩樣情；台北地檢署不服柯文哲遭無保請回的裁定，將向高等法院提起抗告，彭的律師亦將提起抗告。

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檢廉偵辦京華城容積率弊案，查出國民黨台北市議員應曉薇前年向威京集團主席沈慶京收受至少4740萬元賄款，她於上月27日從桃園機場欲出境發現遭境管後，隨即轉往台中機場欲出境仍未果，疑有逃亡之虞，日前大動作搜索並約談應曉薇、沈慶京等人到案，沈慶京為躲避偵查，還準備從住家安全門逃生梯逃離。

檢方認定應、沈及應的助理吳順民均涉案重大，涉犯貪污治罪條例中違背職務收受賄賂或行賄罪，且有串滅證與逃亡之虞，並審酌賄款高達4740萬元，且京華城因違法容積而獲有上百億元的利益等情，將應等3名被告聲押禁見獲准。

北檢查出時任北市長柯文哲、副市長彭振聲在京華城容積率放寬至840％等弊案均涉弊情，上月30日將柯文哲、彭振聲約談到案，31日晚間依貪污治罪條例中違背職務收受賄賂罪、圖利罪，且有串滅證之虞，對柯文哲、彭振聲押禁見。

北院今晨做出裁定，彭振聲犯嫌重大，有勾串之虞，且有共犯未到案，裁定收押禁見，另外，檢方舉證無法認定柯犯罪嫌疑重大，裁定無保請回，裁定結果出現兩樣情。

京華城弊案聲押兩樣情，柯文哲無保請回北檢提抗告、彭振聲被收押禁見律師亦抗告。（記者王藝菘攝）

彭振聲被收押禁見，律師提出抗告。圖為彭振聲律師。（記者王藝菘攝）

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