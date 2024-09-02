獨家》林洲民力挺吳音寧省錢方案 彭振聲柯文哲被爆主導魚果市場改建案

前北農總經理吳音寧（左）憶起2017年提出節省11億版本卻被柯文哲（右）怒罵。（資料照）

2024/09/02 00:20

〔記者楊心慧／台北報導〕台北第一魚果市場改建案被認為是前台北市長柯文哲下顆未爆彈，前北農總經理吳音寧憶起2017年提出節省11億版本卻被柯怒罵「懂什麼東西」、「是在指控我們貪污是不是」；據了解，當年僅前都發局長林洲民於柯市府內獨排眾議力挺吳音寧，不惜於晨會與柯大吵，且時任工務局長的彭振聲與市長柯文哲是主導此案關鍵角色，態度相當強硬。

根據記者掌握，市府針對此案會議共有9次，包含2017年9月22日、2017年12月22日兩次的雙首長會議；2017年10月30日、2018年3月7日、2018年3月16日、2018年3月29日四次的市長室會議；2017年12月21日、2018年3月14日兩次的市場處會議；2018年3月8日的產發局長會議。

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2017年10月30日市長室會議，吳音寧曾向柯報告北農對市府版的疑慮，當時會議決議「以整體規劃，一次改建，分階段施工之方案對外說明，反對者要提出替代方案，以供評估」，2018年1月24日還要求吳音寧針對改建案成立小組，結果事後吳音寧提出較省錢版本，柯文哲卻不買單，反而還嗆她。

據了解，吳音寧當年提出此案時常被市府洗臉，唯獨僅林洲民力挺，認為吳所提出的版本不但可行，確實能省錢，並符合市場需求，柯卻不認同，加上彭振聲於此案相當強勢，於多場會議批評吳音寧所提的改建版本，但由於此案主責單位是工務局及產發局，身為都發局長的林洲民雖然力挺，曾多次於晨會替吳說話，甚至與柯、彭爭執，仍無法改變柯的一意孤行。

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