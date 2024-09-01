京華城案升溫 林智群見檢方這1動作：柯文哲被羈押可能性提高！

柯文哲涉貪遭聲押禁見。（資料照）

2024/09/01 17:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕京華城容積率弊案升溫，北檢依涉犯貪污治罪條例等罪將前台北市長柯文哲聲押禁見，台北地院將在今（9/1）晚召開羈押庭，今上午先行召開閱卷庭，檢方提出限制閱卷，且經法院同意。對此，律師林智群直言，柯文哲被羈押的可能性又提高了。

柯文哲及過去擔任北市副市長的彭振聲涉京華城弊案，北檢訊後依涉嫌貪污重罪且有串滅證之虞聲押禁見，北院罕見排定今上午先與承辦檢察官召開閱卷庭，檢方提出限制閱卷，並經法院核准。北院說明，如果負責偵查的檢察官未限制被告或其律師閱卷，辯護人可以將整套卷宗帶回去研究，不過，如果檢方有限制閱卷或閱覽方式，就會聲請限制閱覽，而本件限制閱覽的並非「內容」，而是「閱覽方式」，因此只能讓辯護人當場透過筆記方式抄錄，但不會限制閱覽時間，看完卷宗後，在羈押庭上依其手寫筆記及記憶辯護，如有需要再提示卷證。

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對此，林智群今下午在臉書發文表示，「一開始我認為阿北交保可能性比較大，但昨天（8/31）阿北堅持回家被逮捕、聲請提審被駁回，我認為法院羈押可能性提高到6成。今天看到檢方提出限制閱卷的新聞，羈押的可能性又提高了！」他指出，「檢察官很少聲請『限制閱卷』，一般情況下，律師開羈押庭前，可以閱卷（拍照、影印都可以），開庭後也可以保留閱卷資料，因為後面訴訟還需要用到。結果這個案子，檢察官聲請限制閱卷，法院准了，不但要求律師『不能』拍照、影印，只能抄寫（這個很靠背，卷那麼多，只能抓重點抄），然後開庭結束，還要把抄寫資料繳回。」

「這表示法院認同檢察官的想法，非常非常防範被告知道這些資料後，出去做其他滅證、串供行為，既然這麼防範，那將被告羈押，就是可以徹底防止被告做這些動作可能性的最佳手段。所以阿北被押的可能性又提高了。」林智群還透露，社群平台上有資深律師發起調查，覺得柯文哲會交保的選1，羈押的選2，結果大部分律師都選2。

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