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    曾建議省11億改建魚果市場柯文哲動怒 吳音寧：真相會水落石出

    吳音寧表示，柯文哲遲遲不採納果菜市場改建「省錢專案」，她相信京華城弊案背後真相必將水落石出。（記者陳冠備攝）

    吳音寧表示，柯文哲遲遲不採納果菜市場改建「省錢專案」，她相信京華城弊案背後真相必將水落石出。（記者陳冠備攝）

    2024/09/01 16:37

    〔記者陳冠備／彰化報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲，因涉京華城弊案被台北地檢署聲押禁見，對此，曾任北農總經理的吳音寧1日凌晨在個人臉書貼文指出，2017年她就任台北果菜市場總經理首要任務就是「第一果菜及萬大魚類批發市場」（魚果市場）改建，她雖提出新版改建方案，卻未被接受。她今受訪表示，她就任北農總經理後，召開市場改建會議，發現前北農總經理韓國瑜提給柯文哲的市場改建方案，根本不符合實際市場需求，她相信這件事情會愈查愈明，真相也會水落石出。

    吳音寧表示，為此她還帶隊到日本的市場考察，經多方研究，於2017年9月向台北市政府提新版改建方案，包括挑高市場樓層、改善拍賣空間，讓進貨與卸貨空間更流暢，也讓空氣更流通，減少大禮堂等空間設置，還可節省經費，她多次拿著新方案到市府開會，但柯文哲一直置之不理，事後面對議員質詢，卻又「見笑轉生氣」。

    吳音寧也說，如今回想，2017年10月間，應曉薇議員就帶著威京集團顧問吳順民，到第一果菜市場會勘，她曾想當時為何不採納更適合市場運作和節省經費的改建方案？是不是採納新案，就會在預算內，就不用再進行減項發包，也不必再多編列50億納稅錢給威京集團子公司的中華工程，她相信這件事情，會愈查愈明，真相也會水落石出。

    她說，2017年曾為台北第一果菜市場改建，提出可節省11億元的「省錢方案」，卻不被柯文哲採納，事後面對議員質詢，還腦羞成怒「她懂什麼東西？」、「是指控我們貪污嗎？」認為柯的反應「像是被戳中心虛的要害」，她相信京華城弊案背後真相必將水落石出。

    貼文也指出，2018年8月，議員簡舒培質詢柯文哲，「是否知道，有個新版的改建方案，可以節省11億」、「有比較便宜的方案，為什麼不採納」，結果柯一聽氣急敗壞，罵著「她懂什麼東西？」、「是在指控我們貪污是不是？」

    她不解當時柯文哲為何會如此惱羞成怒，如今她回想，當時產發局長林崇傑、市場處處長許玄謀等人，在威京集團子公司中華工程承包的市場改建案裡，又扮演著什麼樣的角色？她相信，事情越查越明朗，必將水落石出。

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