準「魔羯」颱風最新路徑南修 天氣粉專：靠近台灣熱帶氣旋不只1個

氣象署對準「魔羯」颱風路徑南修，預估中心將從巴士海峽南方通過。（圖擷自中央氣象署）

2024/09/01 16:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於菲律賓東方的熱帶低壓持續發展，最快明（2日）早增強為今年第11號颱風「魔羯」（Yagi，日本提供，星座名），最新路徑預估向南修正，對台灣威脅降低，不過後續可能還有其他擾動發展待觀察。

根據中央氣象署觀測顯示，熱帶性低氣壓「TD12」今（1日）下午2點位置在北緯13.0度、東經125.6度，即在菲律賓東方海面，以每小時22公里速度，向西北進行，氣象署預測18小時內有發展為輕度颱風的趨勢，日本氣象廳也已經對其發布「烈風警報」（GW），最快明增強為第11號颱風「魔羯」。

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包含台灣與日本氣象機構在內，各國對準「魔羯」路徑紛紛南修，預估中心將從巴士海峽南方通過，對台灣威脅降低。

臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提PO文表示，「摩羯」颱風即將形成，氣象署最新預測做了不小修正，不過變數還很大，需要再觀察2天左右，路徑才會比較明朗；「颱風論壇」也提醒，9月上旬西北太平洋熱帶系統相當活躍，要請留意關島附近的低壓擾動，可能很快的也會冒出來，強調未來10天靠近台灣的熱帶氣旋可能不只1個，如有安排室外活動的民眾要多注意天氣變化。

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