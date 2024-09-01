培養學生國際觀 台大投入1億每年供400名額出國實習

台大今天舉辦開學典禮。（記者楊綿傑攝）

2024/09/01 16:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大今舉行新學年開學典禮，校長陳文章提「學業固本精進」、「增加知識廣度」、「拓展國際視野」和「實踐學用合一」等4項學習基本要件，及「「結交好友」、「培養挫折忍耐力」和「勇敢追夢的勇氣」等3項重點，並表示將於新學年度推動「NTU beyond borders」新計畫，補助學生寒暑假時間到國外見習、實習和創業。

台大113學年度學士班的新生共有4497人，碩博士新生共有5932人，今年開學典禮以「台大，讓創意與夢想啓航」為主題，除以台大的名人校友以影片的方式分享，以台大泰北服務社及無家者服務社等服務性社團影片，鼓勵學生發揮影響力，提供自身力量協助他人。

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陳文章於致詞時勉勵新生，大學生涯的4項學習基本要件為「學業固本精進」、「增加知識廣度」、「拓展國際視野」和「實踐學用合一」；以及「結交好友」、「培養挫折忍耐力」和「勇敢追夢的勇氣」等3件要注重的事，且為讓學生提升、強化和拓展國際視野與人際溝通，將推動「NTU beyond borders」，補助學生寒暑假時間到國外頂尖大學、企業及NGO進行見習、實習和創業。

陳文章提醒新鮮人，雖然社群網路帶來便利，但缺乏節制、不負責任的評論，會給他人和社會帶來焦慮不安。成長和學習階段充滿挑戰，希望能將挫折感當作是激勵自己的磨練，越挫越勇。並期許新生學習用正向的態度和不同特質、甚至能力比自己強的人合作，從中培養自己的實力，提升人生的高度，也能認識許多一輩子的好朋友、好夥伴。

陳文章會後說明，他1987年時出國，當時出國讀學位比例約80%，近年來只有20%，這是由於台灣整體水準提升，數位科技也變發達，使得短期的交流變多，但為培養學生國際觀，將投入5年1億元，預計每年可提供400位學生前往亞洲、美加、歐洲等地的學校、企業、NGO等，進行為期4至8週的見習、實習和創業。

陳文章提到，希望透過學生個人或團體提出計畫形式辦理，非單以學業成績來論斷，預計今年秋天會召開說明會，明年寒假開始實施，初步將補助交通費、保險費等每人約5萬元，弱勢學生會加碼，未來希望能擴增參與學生數，也盼藉此機會邀國外學生來台交流。

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